Uciekał przed policją. Radiowóz uderzył prosto w niego. Opublikowano nagranie

Policja z Sacramento (USA) ujawniła nagranie z interwencji, podczas której uciekający nastolatek został potrącony przez radiowóz. Do zdarzenia doszło w piątek 17 sierpnia. Policjanci patrolujący nocą ulice miasta zatrzymali chłopaka, jadącego rowerem bez odpowiedniego oświetlenia. Nastolatek zaczął uciekać. Jeden z policjantów gonił go pieszo. Do akcji przyłączył się też kolejny patrol. Kierujący radiowozem policjant na widok uciekiniera odbił gwałtownie w lewo, uderzając w młodego mężczyznę.