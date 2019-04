Kupiła strzelbę i znikła. Szukają nastolatki "zafascynowanej" masakrą w Columbine

W związku z "realnym zagrożeniem" wywołanym przez nastolatkę "zafascynowaną" masakrą w Columbine, część szkół w amerykańskim stanie Kolorado została w środę zamknięta. W akcję poszukiwania kobiety włączyło się FBI i Gwardia Narodowa. W sobotę przypada 20. rocznica ataku na liceum, podczas którego z rąk dwóch nastoletnich zamachowców zginęło 13 osób.

Władze stanowe poinformowały, że pochodząca z Florydy 18-letnia Sol Pais ostatnio widziana była w okolicach hrabstwa Jefferson w stanie Kolorado w poniedziałek wieczorem. Miała tam wyposażyć się w strzelbę typu pump action oraz amunicję.

Ojciec nastolatki, który rozmawiał z reporterami CBS Miami, prosił córkę by powróciła do domu. - To jest jak zły sen. Nie wiemy, co się dzieje - mówił. Dodał, że jego zdaniem córka "może mieć problemy psychiczne".

W związku z akcją poszukiwawczą szkoły w okolicach Denver już we wtorek zostały poinstruowane by zachować wzmożone środki bezpieczeństwa. W środę większość szkół w rejonie odwołała zajęcia.

"Zafascynowana" masakrą w Columbine

Niepokojąca sytuacja ma miejsce na cztery dni przed 20. rocznicą masakry w Columbine High School nieopodal Denver. 20 kwietnia 1999 roku dwóch nastoletnich uczniów liceum, Eric Harris i Dylan Klebold, z broni automatycznej zastrzeliło dwunastu rówieśników i jednego nauczyciela. 24 osoby zostały ranne. Sprawcy popełnili samobójstwo, zanim do budynku wkroczyła policja. Śledztwo ujawniło, że do masakry przygotowywali się ponad rok.

Zdaniem FBI, 18-letnia Pais była "zafascynowana" atakiem i jego sprawcami. Jak wskazuje agencja Reutera, władze oświadczyły, że nie mają formalnego powodu do aresztowania jej, jednak powinny zatrzymać nastolatkę w celu "oceny zdrowia psychicznego".

Jak przekazał agent FBI z Denver Dean Phillips, kobieta pochodząca z Florydy, przed wyjazdem do Kolorado miała formułować groźby. Agent nie przedstawił jednak konkretów. - Uważamy, że jest ona realnym zagrożeniem dla społeczeństwa - powiedział Phillips, dodając, że odnalezienie Pais traktowane jest "priorytetowo". W akcje poszukiwania zaangażowane jest zarówno FBI jak i żołnierze Gwardii Narodowej.

Na Twitterze szeryf hrabstwa Jefferson opublikował zdjęcie kobiety. Przekazał również, że gdy ostatnim razem była widziana, miała na sobie czarną koszulkę oraz spodnie w kamuflażu.

Niepokojące statystyki

Mimo masowego sprzeciwu wobec łatwego dostępu do broni, kwestia ta wciąż dzieli mieszkańców USA. Wielu Amerykanów pozostaje na stanowisku, że prawo do posiadania broni wynika z Drugiej Poprawki do Konstytucji i nie powinno być ograniczane. Co więcej, w Waszyngtonie wpływowym lobbystą pozostaje NRA - Narodowe Stowarzyszenie Strzeleckie Ameryki.

"Washington Post" w ubiegłym roku przedstawił statystykę, z której wynika, że "od masakry w liceum w Columbine w 1999 roku ponad 187 tysięcy uczniów szkół podstawowych i średnich było świadkami strzelanin w szkolnych kampusach, w godzinach nauki".

"To oznacza, że liczba dzieci, które przeżyły wstrząs związany ze strzelaniną w miejscach nauki przekracza populację (...) miasta Fort Lauderdale na Florydzie" - pisze waszyngtoński dziennik.