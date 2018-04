Ameryka żegna byłą pierwszą damę. Pogrzeb Barbary Bush

Foto: AARON M. SPRECHER / PAP/EPA/ Video: Katarzyna Sławińska / Fakty z zagranicy TVN24 BiS

Barbara Bush, żona i matka prezydentów, prosi lekarzy:...

W prawie 250-letniej historii Stanów Zjednoczonych tylko dwie kobiety stały się zarówno żonami, jak i matkami amerykańskich prezydentów. Abigail Adams była najpierw żoną drugiego przywódcy USA, a potem matką szóstego. Barbara Bush wprowadziła się do Białego Domu w 1989 roku z mężem Georgem H. W. Bushem, a już 12 lat później odwiedzała tam swojego syna - prezydenta George'a W. Busha. W niedzielę rzecznik rodziny Bushów poinformował, że stan zdrowia 92-letniej byłej pierwszej damy pogorszył się na tyle, że zrezygnowała z pomocy medycznej i poprosiła, by lekarze pomogli jej tylko w tym, by nie odczuwała już bólu. Materiał "Faktów z Zagranicy" TVN24 BiS.

