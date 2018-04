Francuska firma ma prosty i tani pomysł na uzyskiwanie wody pitnej. Aparatura kosztuje kilkaset euro i może działać 30 lat, więc cena jednego litra wody pitnej ogranicza się do kilku centów. Po 10 latach rozwoju urządzenie jest gotowe do sprzedaży. Jego twórcy mają już do zrealizowania kilka dużych zamówień. Materiał programu "24 Godziny." zobacz więcej »