Amerykanie wzmacniają siły na granicy. Wyślą ponad dwa tysiące żołnierzy

Środowy wieczór może jeszcze długo śnić się Jakubowi Świerczokowi. Nie dość, że jego Łudogorec Razgrad odpadł już w I rundzie eliminacji Ligi Mistrzów z Ferencvarosem Budapeszt, to polski napastnik w rewanżowym meczu nie wykorzystał rzutu karnego. Jak się później okazało, nie on był do niego wyznaczony. zobacz więcej »