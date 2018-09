USA ograniczają liczbę uchodźców. Historyczny rekord

USA ograniczają liczbę uchodźców do 30 tysięcy w 2019 roku

18.09 | Departament Stanu USA poinformował w poniedziałek, że w roku fiskalnym 2019 (w USA zaczyna się on 1 października) Stany Zjednoczone ograniczą liczbę uchodźców do 30 tysięcy. To o 15 tysięcy mniej od limitu na 2018 rok.

