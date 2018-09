Nielegalne szczekanie. Grozi nawet więzieniem

Jeden z mieszkańców wsi w Zachodniopomorskiem poskarżył się sądowi, że pies sąsiada robi to, co psy robią najlepiej: szczeka. Sąd kazał pozbyć się zwierzaka. Więcej na ten temat w "Faktach" TVN o 19:00, w materiale Renaty Kijowskiej.

Jak wykonać wyrok o usunięciu psa? - pytają właściciele. Mówią, że to przecież nie przedmiot, lecz żywa istota, z którą żyją od lat - a że szczeka? To taka już psia natura. Wspierają ich sąsiedzi, ale nie wszyscy, bo właśnie jeden z nich, po zamieszkaniu na wsi, narzeka na psi hałas i odwołał się do sądu.

Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Foto: [2018 Cable News Network All Right Reserved] | Video: [2018 Cable News Network All Right Reserved]

Właściciel będzie mógł trafić do więzienia nawet na dwa miesiące