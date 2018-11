Jedna nosiła, druga urodziła. Cudowne dziecko dwóch matek

Foto: ENEX Video: tvn24

Janusz Piechociński o in vitro

10.07 | Janusz Piechociński w "Jeden na jeden" mówił o ustawie dot. in vitro. W czwartek senacka komisja zdrowia opowiedziała się za jej odrzuceniem. Andżelika Możdżanowska i Józef Zając zgłosili poprawkę zmierzającą m.in. do finansowania procedury in vitro wyłącznie dla małżeństw, a nie dla pozostałych par. Piechociński podkreślał, że in vitro jest obecnie w Polsce "w najgorszej z możliwych" opcji. - Nie kończąc tego procesu legislacyjnego jakimś kompromisem, z którego pewnie wszyscy będą niezadowoleni, podtrzymujemy stan obecny - róbta co chceta - stwierdził.

