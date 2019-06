Zastrzelił 12 osób, głównie kolegów z pracy. Nabył broń legalnie

Foto: PAP/EPA/CAITLIN PENNA Video: Cable News Network Inc. All rights reserved 2019

Sąsiedzi o zamachowcu z Virginia Beach

02.06 | Mieszkańcy Virginia Beach w Stanach Zjednoczonych opłakują ofiary piątkowej strzelaniny w urzędzie miejskim. 40-letni DeWayne Craddock wtargnął do budynku i zastrzelił 12 osób. Poza jednym interesantem pozostali to pracownicy urzędu, jego znajomi z pracy. Przez ostatnie 15 lat Craddock pracował w wydziale infrastruktury. Napastnik zmarł w wyniku odniesionych ran podczas strzelaniny z policją. Jego sąsiedzi opowiadają, jakie wzbudzał w nich uczucia, kiedy go poznali.

