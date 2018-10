Raport w sprawie Russiagate dopiero po wyborach

Specjalny prokurator Robert Mueller, który prowadzi śledztwo w sprawie Russiagate przedstawi raport z dochodzenia dopiero po tegorocznych wyborach środka kadencji planowanych na 6 listopada - poinformowała w środę agencja Bloomberg News.

Bloomberg, powołując się na przedstawicieli resortu sprawiedliwości, podaje, że Mueller jest bliski znalezienia odpowiedzi na kluczowe pytania.

Trump o wymiarze sprawiedliwości i FBI. "Znaleźli się tam źli, nieodpowiedni ludzie" Amerykański... czytaj dalej » Dotyczą one tego, czy podczas kampanii przed wyborami roku 2016 sztab Donalda Trumpa utrzymywał kontakty z przedstawicielami Kremla, oraz czy prezydent utrudniał działania wymiaru sprawiedliwości. Miał on zasugerować w ubiegłym roku ówczesnemu dyrektorowi FBI Jamesowi Comeyowi, by zakończył dochodzenie prowadzone w sprawie kontaktów Michaela Flynna, jego pierwszego doradcy do spraw bezpieczeństwa narodowego, z ambasadorem Rosji w Waszyngtonie Siergiejem Kislakiem.

Podstawa do impeachmentu prezydenta

Ten drugi zarzut, utrudnianie pracy wymiaru sprawiedliwości, zdaniem amerykańskich konstytucjonalistów może być podstawą do postawienia prezydenta Trumpa przed sądem Kongresu, czyli do tak zwanego impeachmentu.

Bloomberg podkreśla, że federalne przepisy przewidują, iż tylko obecny zastępca prokuratora generalnego Rod Rosenstein, nadzorujący śledztwo Muellera, może zdecydować czy upublicznić jego raport w całości, albo które fragmenty tego dokumentu przekazać do wiadomości Kongresu i opinii publicznej.

Trump nakazał odtajnienie informacji związanych z Russiagate Prezydent USA... czytaj dalej » Opublikowanie raportu po wyborach ma uchronić autorów przed zarzutem, że Mueller, Republikanin, faworyzuje jedną z partii.

Politolodzy wskazują, że gdyby raport dowiódł, że kontakty otoczenia Trumpa z osobami zbliżonymi do Kremla przyczyniły się do jego zwycięstwa w wyborach prezydenckich, to pomógłby on demokratom wygrać listopadowe wybory.

Śledztwo Muellera: skazano już trzy osoby

Oczyszczenie obozu prezydenta z takich zarzutów zwiększyłoby poparcie dla kandydatów jego partii w listopadowych wyborach.

Do tej pory dochodzenie Roberta Muellera, który kieruje zespołem 16 prokuratorów i ma praktycznie nieograniczone środki do prowadzenia swojego śledztwa, zaowocowało skazaniem trzech osób, w tym Paula Manaforta, byłego szefa kampanii wyborczej Donalda Trumpa za przestępstwa niezwiązane z głównym nurtem dochodzenia.