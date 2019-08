Z karabinem wszedł do sklepu, wywołał panikę

Video: [2019 Cable News Network All Right Reserved]

Znajoma o napastniku z Dayton: był cichy, czasem się uśmiechał

05.08 | 10 osób zginęło (wśród nich napastnik), a prawie 30 zostało rannych w strzelaninie w Dayton w amerykańskim stanie Ohio. Przed jednym z barów do ludzi zaczął strzelać 24-latek. Wkrótce sam zginął podczas policyjnej akcji. Jego ofiary miały od 22-óch do 57-miu lat. Wśród nich jest 22-letnia siostra napastnika. Śledczy badają motyw ataku. Był to kolejny atak, do którego doszło kilkanaście godzin po innym - w El Paso w Teksasie. Tam 21-latek zabił - przedwczoraj - 20 osób.

