Miliarder oskarżony o nakłanianie do prostytucji popełnił samobójstwo w celi

Turniej kwalifikacyjny do igrzysk olimpijskich to dla reprezentacji Polski siatkarzy najważniejsza impreza w tym roku. Zawodnicy Vitala Heynena rozpoczęli go w piątek od łatwego zwycięstwa z Tunezją w Gdańsku, a w sobotę dali koncert w wygranym spotkaniu z Francją. Do awansu potrzebują jeszcze jednego wygranego seta w niedzielnym meczu ze Słowenią. zobacz więcej »