Mike Pence na granicy, demokraci w Kongresie. Polityczny spór o ośrodki dla migrantów





Wiceprezydent USA Mike Pence zaprzeczył w piątek doniesieniom o złych warunkach, w jakich przetrzymywani są nielegalni migranci z Ameryki Południowej. Mówił, że ci, z którymi rozmawiał w Teksasie, zapewniali go o dobrym traktowaniu.

Wiceprezydent Pence odwiedził w piątek obiekty pozostające w dyspozycji straży granicznej, m.in. w Donna w pobliżu McAllen. Towarzyszyła mu grupa republikańskich senatorów. Podkreślił w rozmowie dziennikarzami, że "był pod wrażeniem przepełnionej współczuciem pracy funkcjonariuszy".

Amerykańskie media przytaczają jego rozmowę za pośrednictwem tłumacza z kobietą z Salwadoru. Kiedy zapytał, czy ma ona wraz z dziećmi dobrą opiekę, jedzenie i jest dobrze traktowana, skinęła potwierdzająco głową.

- Każda rodzina, z którą rozmawiałem, mówiła mi, że ma dobrą opiekę - powiedział Pence, cytowany przez dziennik "USA Today". Jak przekonywał, to, co usłyszał, różniło się od "surowej retoryki" demokratów.

Pence: mamy kryzys napędzany przez handlarzy ludźmi

Pence wizytował w piątek m.in. tzw. processing center (pobiera się tam odciski palców), gdzie nielegalni imigranci są przetrzymywani od 24 do 72 godzin. Klimatyzowany kompleks w namiotach z prysznicami i pralnią otwarty został koło McAllen na początku maja. Obliczony na 1000 osób ośrodek gościł w dniu wizyty wiceprezydenta ok. 800 osób. Nie był wskazywany we wcześniejszych raportach prasowych jako "zatłoczony".

Reporter podróżujący z Pence'em opisywał, że zatrzymani leżeli na matach przypominających używane w przedszkolach. W innym pomieszczeniu na ławkach siedziało ponad 100 osób. Większość wydawała się brudna.

Personel placówki wyjaśnił, że ludzie ci czekają jeszcze na prysznic, bo zostali przywiezieni wcześniej tego samego dnia.

Źródło: Mike Pence/twitter Wiceprezydent Mike Pence odwiedził obóz przejściowy dla migrantów w McAllen w Teksasie

Po wizycie w ośrodku wiceprezydent spotkał się z funkcjonariuszami Straży Granicznej i republikanami z senackiej komisji sądownictwa. Demokraci nie przyjęli zaproszenia, żeby mu towarzyszyć.

- To, co dziś widzieliśmy, to placówka zapewniająca opiekę, z której każdy Amerykanin byłby dumny - podsumował swą wizytę Pence.

Zwrócił przy okazji uwagę na konieczność zmiany przepisów imigracyjnych.

- Fakty są takie, że mamy kryzys na naszej południowej granicy, który jest napędzany przez handlarzy ludźmi wykorzystujących luki w prawie amerykańskim, by zachęcać bezbronne rodziny do długiej i niebezpiecznej podróży na północ - akcentował Pence.

Wiceprezydent na granicy, demokraci w Kongresie

Jego wizyta zbiegła się z zorganizowanymi w piątek przez demokratów przesłuchaniami w Izbie Reprezentantów. Deputowani mówili o nieludzkich warunkach w niektórych ośrodkach, gdzie przetrzymywani są nielegalni imigranci. Wcześniej przeprowadzili oględziny jednego z nich w Clint, w Teksasie.

W trakcie debaty deputowana Alexandria Ocasio-Cortez twierdziła, powołując się na przetrzymywane kobiety, że niekiedy dochodziło do sytuacji, gdy musiały one pić wodę z muszli klozetowej, ponieważ nie działał zlew. Informacja ta została potraktowana z niedowierzaniem przez republikanów.

Źródło: EPA/ERIK S. LESSER Kongresmenski Partii Demokratycznej (od lewej): Veronica Escobar, Alexandria Ocasio-Cortez, Rashida Tlaib, Ayanna Pressley

"Jako pediatra, ale i jako matka jestem głęboko poruszona"

Nie tylko demokraci należą jednak do krytyków warunków panujących w ośrodkach zatrzymań. Odwiedzający w maju obiekty w zachodnim Teksasie niezależni śledczy ministerstwa bezpieczeństwa krajowego USA wskazywali, że są one tak przepełnione, że niektórzy ludzie musieli stać stłoczeni nawet w toaletach.

Także wysoka komisarz Narodów Zjednoczonych ds. praw człowieka Michelle Bachelet oświadczyła niedawno, że jest "zaszokowana" warunkami, w jakich władze USA przetrzymują migrantów i uchodźców, w tym dzieci.

"Jako pediatra, ale i jako matka oraz była prezydent kraju jestem głęboko poruszona faktem, że dzieci są zmuszane do spania na podłodze w przeludnionych ośrodkach, bez dostępu do odpowiedniej opieki medycznej i pożywienia, w złych warunkach sanitarnych" - oświadczyła w komunikacie opublikowanym przez UNHCHR była prezydent Chile.

Od września w różnych ośrodkach, w których przetrzymywani są imigranci, zmarło co najmniej sześcioro dzieci.

Źródło: PAP Granica amerykańsko-meksykańska