Media: były doradca Trumpa wezwany przed Kongres. Biały Dom milczy

Były doradca prezydenta Donalda Trumpa do spraw bezpieczeństwa narodowego John Bolton został wezwany przez śledczych z komisji Izby Reprezentantów do złożenia 7 listopada zeznań w sprawie afery ukraińskiej - podały amerykańskie media, powołując się na anonimowe źródła. Doniesień tych nie potwierdził jak dotąd Biały Dom.

Informacji o zawezwaniu Boltona nie potwierdził jak do tej pory ani Biały Dom, ani Adam Schiff - szef komisji wywiadu Izby Reprezentantów prowadzącej śledztwo w sprawie afery ukraińskiej i ewentualnego impeachmentu prezydenta USA Donalda Trumpa.

W ocenie ekspertów zeznania Boltona mogą mieć kluczowe znaczenie w sprawie. Nie jest jednak wiadomo, czy były prezydencki doradca zdecyduje się stawić przed komisjami kontrolowanej przez demokratów Izby Reprezentantów.

Procedura impeachmentu wobec Trumpa

We wrześniu Trump zdecydował się na zwolnienie z funkcji doradcy Boltona uważanego za "jastrzębia polityki zagranicznej". Bolton miał być krytyczny wobec decyzji o wstrzymaniu amerykańskiej pomocy wojskowej dla Ukrainy i politycznych działań w tym kraju prowadzonych przez prezydenckiego prawnika Rudy'ego Giulianiego. Byłego burmistrza Nowego Jorku miał nawet nazwać "granatem, który może wszystkich wysadzić w powietrze".

Politycy Partii Demokratycznej zarzucają Trumpowi, że nadużywał swojego urzędu, naciskając na władze Ukrainy, by wszczęły nowe śledztwo w sprawie syna Joe Bidena, Huntera, w związku z jego zatrudnieniem w ukraińskiej firmie gazowej Burisma Holdings. W ten sposób chciał - ich zdaniem - zaszkodzić Bidenowi, który może być jego najpoważniejszym rywalem w wyborach prezydenckich w 2020 roku.

Trump zarzuca Bidenowi, że jako wiceprezydent USA (w latach 2009-2017) apelował o dymisję ukraińskiego prokuratora prowadzącego dochodzenie wobec Burismy. Biden odpiera te zarzuty pod swoim adresem jako bezzasadne i motywowane politycznie.

Domniemane naciski Trumpa na prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i doniesienia o nadużywaniu powagi urzędu dla zwalczania kontrkandydata z Partii Demokratycznej skłoniły Izbę Reprezentantów do wszczęcia dochodzenia. Trzy komisje niższej izby amerykańskiego Kongresu sprawdzają czy są podstawy do impeachmentu, czyli postawienia prezydenta w stan oskarżenia i odsunięcia go od władzy.

Źródło: PAP/Reuters Procedura impeachmentu prezydenta USA