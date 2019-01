Media: Ivanka Trump kandydatką na prezesa Banku Światowego

Foto: Michael Vadon/Flickr CC BY 2.0 Video: TVN24 BiS

Ivanka Trump odwiedzi Indie. Policja wyłapuje żebraków

15.11 | Córka amerykańskiego prezydenta Ivanka Trump przyjedzie w tym miesiącu na forum gospodarcze w mieście Hajdarabad. Będzie też premier Indii Narendra Modi. Władze miasta już teraz postanowiły, że z ulic miasta mają zniknąć żebracy. Są oni teraz przymusowo przenoszeni do kilku specjalnych ośrodków. Lokalni politycy zapewniają, że obie sprawy są bez związku i tłumaczą, że była to od dawna planowana akcja. Żebractwo to dla wielu ludzi w Indiach jedyny sposób na przeżycie, choć formalnie jest to przestępstwo zagrożone więzieniem. Materiał programu "24 Godziny".

