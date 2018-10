USA likwidują swój konsulat dla Palestyńczyków w Jerozolimie. "Bardzo zła decyzja"

Stany Zjednoczone likwidują konsulat w Jerozolimie, który był de facto misją dyplomatyczną do kontaktów z Palestyńczykami i wcielą go do swej ambasady w Izraelu - poinformował w czwartek sekretarz stanu USA Mike Pompeo. Autonomia Palestyńska nazwała to "bardzo złą decyzją".

Przedstawicielstwo będzie teraz jedynie wydziałem ambasady do spraw palestyńskich i Waszyngton nie będzie miał już dyplomatycznego kanału łączącego go bezpośrednio z władzami Autonomii - podkreśla agencja prasowa Associated Press. USA zamykają palestyńską misję dyplomatyczną i grożą sankcjami trybunałowi ONZ Administracja... czytaj dalej »

Pompeo powiedział, że połączenie konsulatu i ambasady ma na celu usprawnienie działania misji dyplomatycznej, jednak - jak pisze AP - gest ten ma duże znaczenie symboliczne, jest bowiem sygnałem, że Ameryka uznaje prawo Izraela do kontrolowania Jerozolimy Wschodniej i Zachodniego Brzegu.

To kolejna decyzja, która prowadzi do pogorszenia i tak już fatalnych relacji Waszyngtonu z Palestyńczykami, które załamały się w chwili uznania przez USA Jerozolimy za stolicę Izraela - pisze AFP.

USA uznały Jerozolimę za stolicę Izraela

Swoją decyzję o uznaniu przez USA Jerozolimy za stolicę państwa żydowskiego prezydent Donald Trump ogłosił w grudniu 2017 roku, a wkrótce potem Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych przyjęło uchwałę domagającą się anulowania tej decyzji.

14 maja amerykańska ambasada w Izraelu została przeniesiona do Jerozolimy.

Społeczność międzynarodowa nie uznaje Jerozolimy za stolicę Izraela. Prawie 90 ambasad mieści się w Tel Awiwie. Izrael kontroluje Jerozolimę od 1967 roku, gdy w trakcie wojny sześciodniowej zajął wschodnią część miasta. W Jerozolimie znajduje się wiele izraelskich budynków rządowych, w tym parlament i Sąd Najwyższy.