Mimo prób wstrzymania publikacji książka "Fire and Fury: Inside Trump White House" (Ogień i gniew: wewnątrz Białego Domu Trumpa) trafiła do sprzedaży w piątek o 9 rano czasu lokalnego (15 czasu polskiego).

Opublikowane w środę w dwutygodniku "New York", a w czwartek - przez brytyjskie wydanie miesięcznika GQ, fragmenty wywołały w Waszyngtonie prawdziwą burzę.

Donald Trump napisał na Twitterze, że książka jest "pełna kłamstw, wypaczeń i źródeł, które nie istnieją". W piątek autor Michael Wolff, który - jak pisze BBC - spędził miesiące w Białym Domu zbierając informacje, odpowiedział na zarzuty prezydenta.

I authorized Zero access to White House (actually turned him down many times) for author of phony book! I never spoke to him for book. Full of lies, misrepresentations and sources that don’t exist. Look at this guy’s past and watch what happens to him and Sloppy Steve!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 5 stycznia 2018