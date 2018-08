"Dwóch baaardzo złych chłopców". Kozy wstrzymały metro w Nowym Jorku





Wzdłuż torowiska nowojorskiego metra wędrowały w poniedziałek dwie kozy. Trafiły do schroniska, bo nie zdołano ustalić, kto jest właścicielem zwierząt.

"Naturalne kosiarki". Kozy i owce pasą się w centrum W samym centrum... czytaj dalej » Podróżujący nowojorską linią metra N na Brooklynie w poniedziałkowy poranek mieli okazję zauważyć dwóch niespodziewanych wędrowców w okolicach stacji Green-Wood Cemetery.

Wzdłuż torowiska przechadzały się dwie kozy.

"Dwóch baaardzo złych chłopców"

Metropolitan Transportation Authority, nowojorski zarząd publicznego transportu, otrzymał zgłoszenie w poniedziałek około godziny 11. Zdecydowano, że lina N zostanie przekierowana na inne tory i wezwano na miejsce służby weterynaryjne.

Akcja usuwania zwierząt trwała ponad godzinę. W tym czasie nowojorskie metro relacjonowało sytuację na Twitterze.



Southbound N trains are running on the D line from 36 St to Coney Island Stillwell Av while the NYPD safely retrieve goats from the tracks. pic.twitter.com/oDy0KVk6PL — NYCT Subway (@NYCTSubway) 20 sierpnia 2018

"Dwóch baaardzo złych chłopców" - napisano pod zdjęciem zwierząt, co wywołało lawinę komentarzy.

Two very baaaaad boys. pic.twitter.com/3fcb9QCxGh — NYCT Subway (@NYCTSubway) 20 sierpnia 2018

"Szczur z pizzą, kozy w metrze. Nowy Jork jest najcudowniejszym miastem na świecie".

Pizza rat. Subway goat. New York is the greatest city in the world. https://t.co/4phVbPzPcd — Laarni Ragaza (@LaarniRagaza) 20 sierpnia 2018

"To jest jedyna rzecz, z powodu której chcę się spóźniać, jadąc metrem. Jeśli konduktor powiedziałby: stoimy, bo kozy są na trasie, zaakceptowałabym to. **** się z waszymi problemami z połączeniami. Tylko problemy z kozami!".

THIS is the only reason I want to be late because of the subway. If a conductor says “we are being held because of goats on the track” I will accept it. Fuck off with your signal problems! Goat problems only! https://t.co/2wHESZAXnE — Lauren (@lauren9739) 20 sierpnia 2018

Do schroniska

W akcję włączył się amerykański komik Jon Stewart, który znany jest ze swojego zaangażowania w pomoc zwierzętom.

They’re safe now. These goats were found terrified on the subway tracks in Brooklyn yesterday. Today, they're on their way to freedom at our flagship sanctuary in Watkins Glen, NY, thanks to @NYCACC, our friends Tracey and Jon Stewart, and our talented Farm Sanctuary rescue team. pic.twitter.com/ac1Kc2VQ5K — Farm Sanctuary (@FarmSanctuary) 21 sierpnia 2018

Kozy trafiły do schroniska w Watkins Glen, bo dotychczas nie ustalono, w jaki sposób znalazły się na brooklińskim torowisku i kto jest właścicielem zwierząt.