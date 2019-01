Kevin Spacey przed sądem. Rozprawa z udziałem oskarżonego aktora

W poniedziałek w sądzie rejonowym w Nantucket w stanie Massachusetts odbędzie się rozprawa z udziałem Kevina Spacey'ego. Gwiazdor został oskarżony o to, że w 2016 roku w nocnym barze upił i napastował seksualnie nastolatka.

Rozprawa zaplanowana została na godzinę 11 czasu lokalnego (godzinę 17 czasu polskiego). Kevinowi Spacey'emu Fowlerowi (jak brzmi pełne nazwisko aktora) zostały przedstawione zarzuty po przesłuchaniach, jakie miały miejsce podczas posiedzenia sądu 20 grudnia 2018 roku. Spacey ma kolejne kłopoty. CNN: jest obciążające go nagranie Osiemnastolatek,... czytaj dalej »

W 2017 roku Heather Unruh, prezenterka telewizji z Bostonu, na konferencji prasowej opowiedziała o wydarzeniach, do których dojść miało w lipcu 2016 roku.

Kevin Spacey miał wówczas spotkać jej 18-letniego syna i kupić mu alkohol, mimo że granica wieku dopuszczająca spożywanie alkoholu w stanie Massachusetts wynosi 21 lat. Następnie - według relacji przedstawionej przez Unruh - aktor miał dopuścić się molestowania 18-latka znajdującego się pod wpływem alkoholu.

Oświadczenie aktora

Już blisko 30 mężczyzn oskarżyło Spacey'ego o niestosowne zaloty, propozycje seksualne czy wręcz napaść. W październiku 2017 roku aktor Anthony Rapp publicznie oskarżył aktora o to, że próbował przemocą skłonić go do czynności seksualnych w 1986 roku, gdy miał zaledwie 14 lat.

Był to pierwszy głos dotyczący napastowania mężczyzn, który wpisał się w kampanię społecznego ruchu #MeToo, skierowaną przeciwko sprawcom seksualnego wykorzystywania kobiet, w tym przede wszystkim przez mężczyzn zajmujących eksponowane stanowiska w branży rozrywkowej oraz w świecie polityki i biznesu. "Czy mamy usunąć go z naszej historii?". Judi Dench broni Kevina Spacey'ego Nie mogę zgodzić... czytaj dalej »

Kampania rozpoczęła się w październiku ubiegłego roku oskarżeniami ponad 70 kobiet pod adresem potentata amerykańskiej branży filmowej Harveya Weinsteina.

Po pierwszych oskarżeniach ze strony Rappa Spacey opublikował oświadczenie, w którym "szczerze przeprosił" za "głęboko niestosowne zachowanie po pijanemu", dodając, że nie pamięta całej sytuacji.

Przerwana kariera

Oskarżenia o molestowanie seksualne gwałtownie przerwały jego karierę aktorską. Zdobywca Oscara z 2000 roku za rolę Lestera Burnhama w filmie "American Beauty" został momentalnie pozbawiony pracy nad serialem "House of Cards", a także wycięty z filmu Ridleya Scotta pod tytułem "Wszystkie pieniądze świata".