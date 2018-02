Katastrofa kolejowa w Egipcie. 49 osób nie żyje, ponad stu rannych Do 49 wzrosła... czytaj dalej » Pociąg jechał z Nowego Jorku do Miami. Do kolizji doszło w miejscowości Cayce, 15 kilometrów od stolicy Karoliny Południowej - Columbii.

W wyniku zderzenia wykoleiła się lokomotywa i kilka wagonów pociągu pasażerskiego. W składzie CSX nikogo nie było.

Składem podróżowała dziewięcioosobowa załoga oraz 136 pasażerów. Wśród ofiar są dwaj maszyniści. 116 osób jest rannych, dwie w stanie krytycznym - podaje CNN.

Jak poinformował Harrison Cahiill, pełniący funkcję rzecznika Hrabstwa Lexington, hospitalizowano ponad sto osób. Obrażenia są mniej lub bardziej poważne - od zadrapań, po złamane kości.

Wyjaśnieniem przyczyn wypadku zajmuje się Narodowa Rada Bezpieczeństwa Transportu (NTSB). Jak ustalili eksperci, przestawiona zwrotnica skierowała jadący z prędkością 95 kilometrów na godzinę Amtrak na boczny tor, gdzie stał pociąg towarowy firmy CSX. Nie wiadomo, dlaczego zwrotnica była ustawiona w niewłaściwej pozycji.

Wiele wyjaśnić może wideo z czoła pociągu. Nagranie zostało od razu przesłane do Waszyngtonu i tam będzie dokładnie analizowane. Po obejrzeniu materiału będzie można stwierdzić czy maszyniści podjęli próbę hamowania.

Źródło: PAP/EPA Eksperci wyjaśniają przyczyny katastrofy

Prezes operatora Amtrak Richard Anderson poinformował, że sygnalizacja na tym odcinku jest obsługiwana przez CSX, jednak w momencie zderzenia nie działała, zmuszając dyspozytorów CSX do ręcznego przekierowywania pociągów.

Wiadomości o katastrofie dotarły do Białego Domu. Donald Trump odniósł się do zdarzenia na Twitterze. "Moje myśli i modlitwy są z uczestnikami porannej kolizji w Karolinie Południowej" - napisał amerykański prezydent.

My thoughts and prayers are with all of the victims involved in this mornings train collision in South Carolina. Thank you to our incredible First Responders for the work they’ve done!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 4 lutego 2018