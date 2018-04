Dwugodzinna akcja strażaków. Kajakarz ugrzązł w stercie gałęzi

Pechowy kajakarz ugrzązł w stercie pni i gałęzi unoszących się na rzece South Fork Catawba. Do zdarzenia doszło w okolicach miasta Charlotte, w stanie Karolina Północna w USA. Akcja ratunkowa strażaków trwała prawie dwie godziny. Mężczyzna wcześniej wypadł z kajaka, a silny nurt rzeki zniósł go na stertę pni, gałęzi i odpadów, które unosiły się na wodzie. Był wyczerpany i przestraszony. Na szczęście ratownikom udało się go uratować za pomocą strażackiej drabiny i przewieźć motorówką w bezpieczne miejsce. Trafił do szpitala. Mężczyzna nie odniósł poważnych obrażeń.