Video: TVN 24

Rosyjskie media mają już swoją wersję wydarzeń

08.03 | Jak donosi z Moskwy reporter TVN24 Wojciech Bojanowski, jeden z zatrzymanych miał się przyznać do udziału w zabójstwie Borysa Niemcowa. Wyrażał też swoją "miłość" do Allaha i gotowość do śmierci za proroka. W rosyjskich mediach najpopularniejszą tezą jest to, że mężczyźni zabili Niemcowa, bowiem ten obrażał muzułmańską wiarę przy okazji zamachu na paryską redakcję gazety "Charlie Hebdo".

