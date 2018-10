Huragan osłabł. Co najmniej jedna osoba nie żyje

Video: Katarzyna Sławińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

Poziom wody w Karolinie Północnej wzrasta, choć huragan już...

Władze dotkniętych przez huragan Florence stanów apelują do mieszkańców o to, by jeszcze nie wracali do domów. Chociaż huragan osłabł, to wody cały czas przybywa. Ulewne deszcze są równie niebezpieczne jak porywisty wiatr. Wielu mieszkańców chciało najgorsze przeczekać we własnych domach. Konieczna była jednak ewakuacja. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

