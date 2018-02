Nie zabił, został skazany na karę śmierci. To wynik surowego...

17.08 | Kara śmierci w USA od dawna budzi kontrowersje, ale ta egzekucja może być szczególnie bulwersująca. W Teksasie ma zostać stracony mężczyzna, który został uznany za winnego morderstwa - choć jak twierdzą jego obrońcy - nie tylko go nie popełnił, ale nawet nie było go na miejscu zbrodni. Cała sytuacja wynika ze specyfiki prawa stanowego Teksasu. Wyjaśniał to w programie 24 Godziny Michał Sznajder.

