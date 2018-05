"Być wartymi ich ofiary". Trump złożył hołd poległym żołnierzom

- Wraz z ich rodzinami odczuwamy żałobę i staramy się o to, by być wartymi ich ofiary - powiedział prezydent. Jak zaznaczył, przybył na "uświęconą ziemię" cmentarza w Arlington, by "oddać cześć życiu i czynom największych bohaterów Ameryki". Marine One, a w nim Donald Trump. Niezwykłe zdjęcie znad Nowego Jorku Niesamowite... czytaj dalej »

W gronie uczestników uroczystości w Arlington znajdował się 94-letni Robert Dole, były senator i były kandydat Partii Republikańskiej na prezydenta, który odniósł ciężkie rany w bitwie o Bolonię w kwietniu 1945 roku. Obecny był także najstarszy żyjący członek stowarzyszenia ocalałych z ataku na Pearl Harbor, 106-letni Ray Chavez. Witając sędziwego weterana Trump powiedział mu, że "nie wygląda starzej niż na sześćdziesiątkę".

Przed uroczystościami szereg komentatorów i polityków Partii Demokratycznej skrytykowało Trumpa za brak taktu po tym, jak prezydent we wpisie na Twitterze pochwalił się, że "ci którzy zginęli za nasz wielki kraj byliby bardzo szczęśliwi i dumni z tego, jak dobrze wiedzie się dziś naszemu krajowi". Wymienił w tym kontekście najlepszą od dziesięcioleci kondycję gospodarki oraz niższą niż kiedykolwiek stopę bezrobocia wśród czarnoskórych i Latynosów, jak też najniższe od 18 lat bezrobocie kobiet.

Happy Memorial Day! Those who died for our great country would be very happy and proud at how well our country is doing today. Best economy in decades, lowest unemployment numbers for Blacks and Hispanics EVER (& women in 18years), rebuilding our Military and so much more. Nice!