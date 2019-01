Biały Dom: Trump i Guaido będą w regularnym kontakcie

Video: Reuters TV

Rosyjski samolot na lotnisku w Caracas

30.01 | Wenezuelski parlamentarzysta Jose Guerra oskarżył kierownictwo banku centralnego Wenezueli o próbę wywiezienia do Moskwy 20 ton złota z krajowych rezerw. Według niego złoto ma być wywiezione samolotem, który we wtorek przyleciał do Caracas.

