Łzy, oskarżenia i dwie wersje wydarzeń. Emocjonalne przesłuchania w Senacie USA

Christine Blasey Ford w czwartek po raz pierwszy od wysunięcia oskarżeń wobec Bretta Kavanaugh pokazała się publicznie. Jej głos kilkukrotnie załamywał się od emocji podczas czwartkowego przesłuchania przed Senatem.

Trump o "sprawie Bretta Kavanaugh": mogę zmienić zdanie Prezydent Stanów... czytaj dalej » Ford powtórzyła swoje oskarżenia, że na początku lat 80. ubiegłego stulecia podczas prywatki w domu pod Waszyngtonem 17-letni wówczas Kavanaugh rzucił się na nią i próbował zerwać z niej ubranie. Kavanaugh i jego obserwujący wszystko kolega mieli "pijacko śmiać się w czasie napaści".

Jak stwierdziła, 17-latek miał problem z rozebraniem jej z powodu swojego upojenia alkoholowego i faktu, że kobieta miała pod ubraniem jednoczęściowy kostium kąpielowy. Ford dodała jednak, że bała się, że ją wówczas zgwałci i przypadkowo zabije. Twierdziła, że zatkał jej usta ręką, by stłumić krzyki.

- Nie mogłam oddychać - mówiła.

Zapytana przez senatora Richarda Durbina, na ile jest pewna, że to Brett Kavanaugh molestował ją seksualnie 36 lat temu, odpowiedziała bez wahania: - Jestem pewna w stu procentach.

53-letni Brett Kavanaugh zeznawał w czwartek w Senacie jako drugi, stając przed komisją dopiero, gdy salę opuściła Ford. Łamiącym się głosem stwierdził, że został ofiarą "groteskowego i oczywistego zabójstwa" dyrygowanego przez demokratów w Senacie.

Jego zdaniem dochodzenie senackiej komisji wymiaru sprawiedliwości jest czymś w rodzaju "politycznego zamachu na jego życie", który "całkowicie i na zawsze nadszarpnął jego dobre imię oraz reputację". Podkreślił, że "jednoznacznie i kategorycznie" zaprzecza stawianym mu przez Ford oskarżeniom. - Zapewniam dziś, pod przysięgą, przed Senatem i narodem, przed moją rodziną i Bogiem, że jestem niewinny temu zarzutowi - stwierdził podczas przesłuchania kandydat do Sądu Najwyższego.

Zeznania Christine Ford, że ma ona "stuprocentową pewność", Kavanaugh ocenił jako "polityczny atak". On również kilkukrotnie powstrzymywał łzy, między innymi gdy wspominał, że jego córka proponowała, by modlić się za Ford.

Prezydent USA Donald Trump ocenił po przesłuchaniu, że zeznania Kavanaugh "były mocne, szczere i przykuwające uwagę". "Strategia demokratów 'wyszukaj i zniszcz' jest niegodna i to postępowanie jest całkowitą fikcją, działaniem na opóźnienie, przeszkadzanie, przeciwstawianie się. Senat musi zagłosować!", napisał.

