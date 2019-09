Bolton pokazuje zdjęcia. Oskarża Iran o "kłamstwa i sianie terroru"

Na zdjęciach opublikowanych w piątek wieczorem przez Boltona widać ten statek w odległości około trzech kilometrów od syryjskiego portu. Agencje prasowe piszą w sobotę, że wskazują na to również inne zdjęcia satelitarne wykonane w piątek przez amerykańską firmę Maxar Technologies.

Anyone who said the Adrian Darya-1 wasn’t headed to #Syria is in denial. Tehran thinks it’s more important to fund the murderous Assad regime than provide for its own people. We can talk, but #Iran’s not getting any sanctions relief until it stops lying and spreading terror! pic.twitter.com/saar05T8wt