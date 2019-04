Waszyngton chce "zredukować irański eksport ropy do zera". Teheran grozi blokadą cieśniny

Decyzja USA o bezwzględnym egzekwowaniu sankcji nałożonych na eksport irańskiej ropy jest "bezwartościowa", ale Teheran pozostaje w kontakcie z europejskimi partnerami i sąsiadami oraz podejmie adekwatne działania - podało ministerstwo spraw zagranicznych w Teheranie, cytowane przez irańskie media. Irańscy wojskowi grożą zaś zamknięciem cieśniny Ormuz.

Biały Dom poinformował wcześniej w poniedziałek, że USA nie zamierzają już wyłączać spod działania antyirańskich sankcji ośmiu krajów, którym takie preferencyjne traktowanie zapewniono jesienią 2018 r.

Irańska ropa wróciła do Europy. Teheran rzuca wyzwanie gigantom Tankowiec Monte... czytaj dalej » "Wyłączenia (z sankcji - red.) nie mają żadnej wartości, ale ze względu na praktyczne, negatywne skutki sankcji ministerstwo spraw zagranicznych pozostaje w kontakcie z zagranicznymi partnerami, w tym europejskimi, międzynarodowymi i z sąsiadami, oraz podejmie adekwatne działania" - miał oświadczyć irański resort.

Z kolei anonimowy przedstawiciel ministerstwa ds. ropy naftowej, cytowany przez półoficjalną agencję prasową Tasnim, zadeklarował, że Teheran jest przygotowany na decyzję USA: - Niezależnie od tego, czy wyłączenia [z sankcji - red.] będą kontynuowane czy nie, irański eksport w żadnym razie nie spadnie do zera [jak chcą tego USA - red.], chyba że to irańskie władze postanowią wstrzymać eksport ropy.



- Obserwujemy i analizujemy wszelkie możliwe scenariusze i warunki do rozwijania naszego eksportu ropy, niezbędne działania zostały podjęte (...). Iran nie czeka na decyzję USA lub jej brak, by eksportować swoją ropę - dodało źródło agencji Tasnim. Informator ten zaznaczył, że irańskie władze mają za sobą "lata doświadczeń w neutralizowaniu wysiłków wrogów, którzy chcą zadawać ciosy naszemu krajowi".

Iran grozi zamknięciem ważnego szlaku

Dowódca marynarki wojennej irańskiego Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej gen. Alireza Tangsiri powiedział w poniedziałek, że Iran zamknie cieśninę Ormuz, którą transportowana jest ropa, jeśli sam nie będzie mógł z niej korzystać.

- Zgodnie z prawem międzynarodowym cieśnina Ormuz to szlak morski i jeśli nie będziemy mogli z niego korzystać, to go zamkniemy. W razie zagrożenia nie zawahamy się nawet przez chwilę przed ochroną i obroną wód irańskich - powiedział Tangsiri, którego wypowiedź cytuje półoficjalna agencja prasowa Fars.

Przez Ormuz, łączącą Zatokę Perską z Morzem Arabskim, przepływa 20 proc. światowej ropy. Teheran wielokrotnie zapowiadał, że może zablokować cieśninę w reakcji na wrogie działania Waszyngtonu. Ostrzegano, że jeśli Iran nie będzie mógł sprzedawać swojego surowca z powodu presji USA, to nie będzie mógł tego robić żaden inny kraj regionu.

Źródło: PAP Cieśnina Ormuz

"Ta decyzja ma zredukować irański eksport ropy do zera"

Chcą uciec amerykańskim sankcjom. "Ropa będzie dostępna na giełdzie" Rząd Iranu... czytaj dalej » W poniedziałek Biały Dom podał, że administracja poinformowała pięć krajów, w tym Japonię, Koreę Południową i Turcję, że nie będą już wyłączone z amerykańskich sankcji, jeśli będą nadal kupowały irańską ropę.

- Ta decyzja ma zredukować irański eksport ropy do zera, odbierając mu główne źródło dochodów - podkreśliła rzeczniczka Białego Domu Sarah Sanders.

"Schodzimy do zera", jeśli chodzi o irański eksport ropy - oświadczył sekretarz stanu Pompeo na konferencji prasowej. - Nie ma żadnych wyłączeń (z sankcji) ponad przewidziany termin i kropka - dodał.

W maju 2018 roku prezydent USA Donald Trump wycofał swój kraj z międzynarodowego porozumienia atomowego z Iranem. Argumentował, że umowa ta nie rozwiązuje problemu irańskiego programu nuklearnego, a jedynie odsuwa go w czasie, oraz nie powstrzymuje Iranu przed rozwijaniem broni konwencjonalnej czy destabilizowaniem regionu.

Po wznowieniu sankcji na irański eksport ropy w listopadzie ubiegłego roku osiem krajów uzyskało od USA prawo do dalszego jej kupowania bez narażania się na retorsje: Japonia, Korea Południowa, Turcja, Chiny, Indie, Włochy, Grecja i Tajwan.



Wyłączenia, wygasające na początku maja, miały dać tym krajom czas na znalezienie alternatywnych źródeł dostaw, ale też zapobiec wstrząsom na światowych rynkach, jakie mogłyby powstać po jednoczesnym i całkowitym wyeliminowaniu z nich irańskiego surowca.



Od listopada 2018 r. Włochy, Grecja i Tajwan przestały importować ropę z Iranu, w przeciwieństwie do pozostałych, które nalegały na przedłużenie przysługujących im wyłączeń.

Oglądaj Wideo: Tasnim News Agency/CC BY-SA 4.0 Ćwiczenia rakietowe irańskiej marynarki, luty 2019

Co dalej?

Biały Dom zapewnił w poniedziałek, że nie spodziewa się znaczącego spadku podaży ropy ze względu na skoordynowane zwiększenie produkcji przez inne kraje, w tym USA i Arabię Saudyjską. Przekazano, że oba te kraje i Zjednoczone Emiraty Arabskie "zgodziły się podjąć szybkie działania, aby zapewnić, że światowy popyt będzie zaspokojony po usunięciu z rynku irańskiej ropy".



Trump napisał z kolei na Twitterze, że Arabia Saudyjska i inni członkowie OPEC "z nawiązką zrekompensują" jakiekolwiek spadki w podaży irańskiej ropy. Jak pisze Reuters, mimo tych zapewnień ceny ropy po ogłoszeniu decyzji Waszyngtonu wzrosły do najwyższego poziomu w tym roku.

Źródło: PAP Potencjał militarny na Bliskim Wschodzie