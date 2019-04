Biden chce zostać prezydentem. "Uczestniczymy w walce o duszę tego narodu"





Foto: PAP/EPA Joe Biden został oskarżony przez 7 kobiet o napastliwe zachowanie

Joe Biden, wiceprezydent Stanów Zjednoczonych za prezydentury Baracka Obamy, oficjalnie ogłosił w czwartek, że będzie ubiegał się o nominację Partii Demokratycznej w wyborach prezydenckich zaplanowanych na 2020 rok.

- Uczestniczymy w walce o duszę tego narodu - powiedział 76-letni Biden w nagraniu wideo opublikowanym na Twitterze.

Wezwał również wyborców, by nie zapewnili urzędującemu republikańskiemu prezydentowi USA Donaldowi Trumpowi drugiej kadencji.

We wtorek telewizja NBC, powołując się na źródła w otoczeniu Bidena, podała, że po ogłoszeniu swych planów dotyczących kampanii wyborczej były wiceprezydent uda się do Pittsburgha, a następnie do czterech stanów, w których najwcześniej odbywają się partyjne prawybory (Iowa, New Hampshire, Nevada i Karolina Południowa).

Źródło: PAP/EPA Joe Biden wystartuje w wyścigu o fotel prezydenta USA

Biden liderem demokratów

Joe Biden tłumaczy swoje gesty i żartuje z przytulania. "Nie przepraszam za intencje" Były... czytaj dalej » Biden był wiceprezydentem USA podczas obydwu kadencji Baracka Obamy. Wcześniej, od 1972 roku sześciokrotnie wybierany był na senatora ze stanu Delaware, a także dwukrotnie - w 1988 oraz 2008 roku - kandydował na prezydenta USA. W 2016 roku zrezygnował z wyścigu o najwyższą funkcję w państwie w związku ze śmiercią swojego syna Beau Bidena.

Według sondaży na pierwszym miejscu wśród demokratów, którzy mieliby zmierzyć się w walce o fotel prezydenta z Donaldem Trumpem. Najnowsze dane z portalu RealClearPolitics dają mu 29,3 proc. poparcia.

Mimo to krytycy zwracają uwagę na jego wiek, a także na zbyt centrowe poglądy - donosi Reuters.

W walce o nominację Partii Demokratycznej były wiceprezydent ma obecnie 19 rywali, wśród których są m.in. senator Elizabeth Warren, Kamala Harris czy Bernie Sanders.

"Niestosowne" zachowanie byłego wiceprezydenta

Bernie Sanders powalczy o Biały Dom: Nie chodzi tylko o pokonanie Trumpa Amerykański... czytaj dalej » Na początku kwietnia tego roku była kandydatka na wicegubernatora Nevady Lucy Flores zarzuciła byłemu wiceprezydentowi "niestosowne" zachowanie podczas jej kampanii wyborczej. Miał wąchać jej włosy, a następnie pocałować ją w tył głowy. Do tych oskarżeń dołączyło następnie kilka innych kobiet.

"Nigdy nie doświadczyłam czegoś tak rażąco niestosownego" - tak opisała swoje uczucia była członkini Zgromadzenia Nevady (izba niższa stanowego parlamentu).

Kiedy przygotowywała się do wyjścia na scenę, Biden miał położyć dłonie na jej ramionach. "Czułam, jak zbliża się do mnie z tyłu. Pochylił się do przodu i powąchał moje włosy. Czułam się upokorzona" - stwierdziła Flores w artykule.

Biden, który ustosunkował się do oskarżeń, tłumaczył, że jako polityk okazywał uczucia różnym ludziom, ale dodał, że nigdy, w swojej ocenie, nie zachował się niestosownie. "W czasie wielu lat kampanii i życia publicznego wielokrotnie podawałem komuś rękę, przytulałem, wyrażałem uczucia, wsparcie i pocieszałem. I nigdy, nawet raz, jak sądzę, nie zachowałem się niewłaściwie" - napisał w oświadczeniu.