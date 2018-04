Biały Dom publikuje zdjęcia z tajnej wizyty Pompeo w Korei Północnej

Fotografie przedstawiające dotychczasowego szefa CIA, a obecnie amerykańskiego sekretarza stanu z przywódcą Korei Północnej zostały opublikowane na oficjalnym profilu Białego Domu. Mike Pompeo był w Korei Północnej w okresie wielkanocnym.

O tajnej misji Pompeo poinformował jako pierwszy "Washington Post". Jak pisał w połowie kwietnia dziennik, do wizyty w stolicy Korei Północnej miało dojść w okresie Świąt Wielkanocnych.



JUST RELEASED: Photos of Secretary of State Pompeo in North Korea. Secretary Pompeo will do an excellent job helping President Trump lead our efforts to denuclearize the Korean Peninsula. pic.twitter.com/pQ0P8hbMTN — The White House (@WhiteHouse) 26 kwietnia 2018



"Zbudowano dobrą relację"

Sekretna misja szefa CIA. "Spotkanie przebiegło bardzo gładko" Donald Trump... czytaj dalej » 18 kwietnia doniesienia o wizycie Mike'a Pompeo w Korei Północnej potwierdził Donald Trump.

"Mike Pompeo spotkał się w zeszłym tygodniu w Korei Północnej z Kim Dzong Unem. Spotkanie przebiegło bardzo gładko i zbudowano dobrą relację. Teraz opracowywane są szczegóły szczytu. Denuklearyzacja będzie wspaniałą rzeczą dla świata, ale także dla Korei Północnej" - napisał wtedy na Twitterze prezydent USA.

Na początku marca Trump zaakceptował propozycję spotkania z Kim Dzong Unem, która została mu przekazana za pośrednictwem dyplomatów południowokoreańskich. Przywódca Korei Północnej zobowiązał się wówczas, iż do czasu spotkania z prezydentem USA powstrzyma się od wszelkich prób z bronią atomową i testów rakietowych.

Odwilż w relacjach nastąpiła po wizycie delegacji Korei Północnej w lutym na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczangu, po kilku miesiącach dużego napięcia związanego z prowadzonymi przez KRLD zbrojeniami atomowymi i balistycznymi. W tym czasie Kim Dzong Un i prezydent Trump grozili sobie wzajemnie użyciem siły militarnej.

Źródło: Twitter White House Mike Pompeo i Kim Dzong Un w Pjongjangu

Źródło: Twitter White House Mike Pompeo i Kim Dzong Un w Pjongjangu