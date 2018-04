03.04 | Do zderzenia dwóch samolotów doszło na lotnisku w Marion na północy amerykańskiego stanu Indiana. Mała cessna startowała dosłownie chwilę po tym, jak na pobliskim pasie startowym wylądowała większa cessna z pięcioma pasażerami na pokładzie. Mniejszy samolot zahaczył o nią, rozbił się i zapalił. Doszło do wybuchu. Zginęły dwie osoby będące na pokładzie mniejszej maszyny: pilot i pasażer - obydwaj w wieku 31 lat. Drugi samolot został częściowo uszkodzony, ale żadnej z osób będących w nim nic się nie stało. Nie wiadomo, co było przyczyną wypadku.

W samolocie lecącym z Nowego Jorku do Dallas we wtorek doszło do eksplozji silnika, a przez wybite okno ciśnienie niemal wyssało jedną z pasażerek. Piloci maszyny zdołali ostatecznie bezpiecznie wylądować w Filadelfii, trwa ustalanie przyczyn awarii. Co najmniej jedna osoba została ranna.