Kursantka za sterami. Brawurowe lądowanie na wąskiej, zatłoczonej ulicy

Uczennica za sterami awionetki

Awionetka Cessna 172 pędziła wąską ulicą w kalifornijskim Huntington Beach, a kierowcy zjeżdżali na boki, by uniknąć zderzenia. Nikt nie ucierpiał. Za sterami samolotu, który tak brawurowo lądował w piątkowe popołudnie na ulicy, siedziała uczennica Orange County Flight Center. Angela Bennett z lokalnej policji poinformowała, że było to awaryjne lądowanie. Pilotka przyznała, że miała problemy z silnikiem. - Dla mnie to cud. Umiejętnie manewrowała między słupami, dachami i samochodami - mówi jeden ze świadków lądowania. Lokalni mieszkańcy nazywają kobietę "najbardziej fartownym pilotem na świecie".

