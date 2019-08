Spór o rodzinne finanse i podejrzenie o pierwsze przestępstwo w kosmosie

NASA poinformowała, że prowadzi śledztwo w związku z podejrzeniem przestępstwa dokonanego w przestrzeni kosmicznej. Astronautka Anne McClain z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej miała, mimo braku zgody, zalogować się na konto bankowe swojej byłej żony. BBC zwraca uwagę, że w razie udowodnienia winy byłoby to pierwsze przestępstwo dokonane w kosmosie.

McClain od ubiegłego roku pozostaje w separacji z Summer Worden, byłą członkinią wywiadu sił powietrznych. Worden wydawało się cały czas, że była małżonka ciągle ma dostęp do jej konta i kontroluje wydatki.

Jak przekazał "New York Times", kobieta skontaktowała się więc ze swoim bankiem, by dowiedzieć się, z jakich komputerów dokonywano logowania na jej konto. Okazało się, że jednym z nich był komputer wykorzystywany przez NASA na Międzynarodowej Stacji Kosmicznej.

Fiasko cumowania do stacji kosmicznej. Sojuz wycofany z 99. metra od doku Nie ma zagrożenia... czytaj dalej » Amerykańska astronautka przyznała, że logowała się na konto z przestrzeni kosmicznej. Tłumaczyła jednak, że zrobiła to jedynie po to, by skontrolować stan nadal wspólnych finansów. Chciała dowiedzieć się też, czy rodzina na ziemi ma środki na opłacenie rachunków oraz utrzymanie syna Worden, którego kobiety wychowywały przed separacją.

Innego zdania jest Worden. Kobieta złożyła skargę do Federalnej Komisji Handlu, a jej rodzina zgłosiła sprawę do biura Inspektora Generalnego NASA, oskarżając McClain o kradzież tożsamości oraz o nielegalne przywłaszczenie danych finansowych byłej partnerki.

BBC wyjaśnia, jakie kroki prawne zostałyby zastosowane do rozwiązania domniemanego przestępstwa popełnionego w kosmosie. Zdobnie z przepisami, astronauci z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej podlegają prawu kraju, z którego pochodzą. Zatem Anne McClain, która wróciła już na Ziemię, za przestępstwo dokonane w kosmosie, odpowiadałaby zgodnie z prawem obowiązującym w USA.

Jak komentuje BBC, jeśli kobiecie udowodniono by winę, byłoby to pierwsze przestępstwo dokonane w kosmosie.

Źródło: ALEXANDER NEMENOV/POOL/PAP/EPA Astronautka Anne McClain w stacji kosmicznej w Kazachstanie po wylądowaniu na Ziemi