"Mam nadzieję, że spłoniesz w piekle". Handlował ludzkimi szczątkami, został skazany





Foto: REUTERS/Peter Yates/FORUM | Video: Google Earth Arthur Rathburn został skazany

Na dziewięć lat więzienia skazany został we wtorek przedsiębiorca z Detroit, który sprzedawał i wypożyczał części ludzkich ciał. Arthur Rathburn nie wykazał w trakcie procesu skruchy, a obecni w sądzie krewni osób, których ciałami handlował oskarżony, nie kryli emocji. - Mam nadzieję, że spłoniesz w piekle - usłyszał od jednej z osób.

Według śledczych 64-letni Arthur Rathburn zarobił w latach 1997-2013 13 milionów dolarów wypożyczając lub sprzedając części ludzkich ciał dla celów naukowych. Dwie głowy w lodówce turystycznej przed budynkiem telewizji Przed budynkiem... czytaj dalej »

W czasie styczniowego procesu jeden z agentów FBI zeznawał ponadto, że oskarżony nie przykładał dużej uwagi do sposobu przechowywania ludzkich szczątków w swoim magazynie chłodni w Detroit, a części ciał różnych dawców były ze sobą wymieszane.

"Powiedz, że ja ciebie przysłałam"

Rathburn nie został jednak skazany za sposób obchodzenia się z ludzkimi szczątkami, ponieważ amerykańskie prawo reguluje jedynie sposób traktowania narządów przeznaczonych do przeszczepów. Został natomiast uznany winnym oszukiwania klientów i naruszania regulacji dotyczących przewozu materiałów niebezpiecznych.

W poniedziałek w sądzie z oskarżonym po raz pierwszy spotkał się krewny jednej z osób, która przekazała swoje szczątki na cele naukowe. Trafiły one do chłodni Rathburna. Ojciec Tracy Smolki z Illinois zmarł w 2010 roku, a trzy lata później jego głowę FBI odnalazło w magazynie 64-latka. - Mam nadzieję, że spłoniesz w piekle - powiedziała do Rathburna Smolka. - A kiedy tam się znajdziesz, koniecznie powiedz diabłu, że ja cię przysłałam - dodała.

Oskarżony we wtorkowym oświadczeniu zaprzeczył, że celowo wprowadzał w błąd kupujących bądź wypożyczających od niego części ludzkich ciał. Błędy zarzucił natomiast innym i utrzymywał, że jest wizjonerem i naukowcem "wyprzedzającym swoje czasy".

- Wiem, że niektórzy z was myślą, że to było barbarzyńskie - powiedział. - Mogę zrozumieć wasz punkt widzenia, ale to było konieczne - powiedział o handlu ludzkimi szczątkami. Jak podkreśla Reuters, nie okazał on skruchy.

Źródło: REUTERS/Peter Yates/FORUM Arthur Rathburn w 1988 roku

Troje skazanych

Rathburn jest trzecią i najważniejszą osobą skazaną w ramach śledztwa dotyczącego w większości nieuregulowanego rynku ludzkich szczątków w Stanach Zjednoczonych - informuje agencja Reutera. Wcześniej wyroki w zawieszeniu usłyszała była żona Rathburna, Elizabeth, a także jeden z jego dostawców Steve Gore. Oboje przyznali się do winy i zeznawali przeciwko Arthurowi Rathburnowi.

FBI prowadzi jednocześnie śledztwo wobec innych pośredników w stanach Illinois, Oregon i Kolorado.