Miliarder, seksafera i dymisja. Szef Departamentu Pracy zrezygnował ze stanowiska

Foto: Reuters Archive Video: Anna Czerwińska / Fakty o Świecie TVN24 BiS

"Spisek mający na celu handel żywym towarem". Amerykański...

Jeffrey Epstein to 66-letni finansista. Według prokuratury zorganizował on grupę przestępczą, która zajmowała się handlem nieletnimi dziewczynkami. Osoby, do których trafiały ofiary, miały wykorzystywać je seksualnie. Kilkadziesiąt nastolatek Epstein miał wykorzystać sam. Według prokuratury Epstein płacił też za seks z nawet czternastoletnimi dziewczętami. Materiał "Faktów o Świecie" TVN24 BiS.

