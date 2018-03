Monalisa Perez przyznała się do nieumyślnego zabójstwa. W środę sędzia Jeffrey Remick z sądu w Minnesocie skazał ją na sześć miesięcy pozbawienia wolności, 10 lat dozoru policyjnego i dożywotni zakaz posiadania broni palnej.

Na mocy ugody kobieta, matka dwójki dzieci, odbędzie karę pozbawienia wolności na raty w ciągu najbliższych trzech lat. Miała być sława w sieci, skończyło się śmiercią. Tragiczne skutki głupiego eksperymentu "Dziś nakręcimy... czytaj dalej »

20-latka zgodziła się ponadto nie dążyć do jakichkolwiek korzyści finansowych, które mogłaby jej przynieść sprawa.

Para wspólnie nagrywała i zamieszczała w internecie filmiki licząc, że przyniosą im one popularność. Jak tłumaczyła Perez, do wypadku doszło podczas próby nakręcenia jednego z nich.

26 czerwca 2017 roku jej partner Pedro Ruiz, trzymając książkę przy klatce piersiowej, miał zachęcać dziewczynę do oddania strzału, wierząc, że taka "tarcza" uchroni go przed trafieniem.

Zapowiadając wideo w mediach społecznościowych, kobieta pisała, że "prawdopodobnie nakręcą jedno z najbardziej niebezpiecznych nagrań". "JEGO pomysł, nie MÓJ" - podkreśliła.

Me and Pedro are probably going to shoot one of the most dangerous videos ever HIS idea not MINE

— Monalisa Perez (@MonalisaPerez5) 26 czerwca 2017