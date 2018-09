Urzędniczka wojewody spoliczkowała demonstrującą. "Reakcja naganna"

- Nie można na agresję werbalną reagować agresją fizyczną - w taki sposób wojewoda dolnośląski komentuje zachowanie swojej byłej już pełnomocniczki. Kobieta spoliczkowała jedną z demonstrujących przedstawicielek Obywateli RP. Pokrzywdzona złoży w tej sprawie prywatny akt oskarżenia.

Do zdarzenia doszło w sobotę w trakcie obchodów Dnia Weterana. Na placu Piłsudskiego w Warszawie zgromadziła się grupa osób skandujących "konstytucja". W pewnym momencie do barierek, przy których stali demonstrujący, podeszła kobieta, która otwartą dłonią uderzyła jedną z demonstrujących w twarz. Z jej ust padają słowa: "zamknij się, głupia babo".

Czytaj więcej na ten temat

"Wydarzenia nie na miejscu"

Protestował przed komisariatem, policja go oskarżyła. Jest wyrok Sąd uniewinnił... czytaj dalej » Kobieta, która dopuściła się rękoczynu to Dominika Arendt-Wittchen, była już pełnomocniczka wojewody dolnośląskiego do spraw obchodów stulecia odzyskania niepodległości. Była, bo urzędniczka - po nagłośnieniu sprawy - złożyła rezygnację z pełnionej funkcji.

- Te wydarzenia przed Grobem Nieznanego Żołnierza, to zakłócanie oceniam jako nie na miejscu. Jednocześnie reakcję pani byłej pełnomocnik oceniam jako jednoznacznie złą, nie na miejscu i naganną - komentuje Paweł Hreniak, wojewoda dolnośląski. Jego zdaniem "nie można na agresję werbalną reagować agresją fizyczną". Dopytywany przez reporterkę TVN24 o to, czy hasła "konstytucja" są agresją werbalną wojewoda raz jeszcze podkreślił, że zakłócanie takich obchodów "jest nie na miejscu".

Będzie prywatny akt oskarżenia

Przedstawicielka Obywateli RP, której wymierzono policzek zapowiadała, że złoży w tej sprawie zawiadomienie na policji. Teraz jednak, jak relacjonuje Ewa Paluszkiewicz, reporterka TVN24, kobieta chce, by sprawa - z prywatnego aktu oskarżenia - trafiła od razu na wokandę. Policjanci przyznają, że na tym etapie postępowanie, sprawą zajmować się nie będą.

- Wstępne czynności wskazują na to, że mamy do czynienia z przestępstwem, ale ściganym z oskarżenia prywatnego. W tym przypadku nie ma możliwości nałożenia mandatu karnego. Naruszenie nietykalności cielesnej jest przestępstwem ściganym z oskarżenia prywatnego - podkreśla kom. Sylwester Marczak z Komendy Stołecznej Policji.

Pełnomocnik pokrzywdzonej kobiety, w rozmowie z reporterką TVN24, poinformował, że jego zdaniem prokuratura mogłaby zająć się sprawą z urzędu. Wszystko dlatego, że przestępstwa dopuścił się funkcjonariusz publiczny. Co na to śledczy? - Pytałam prokuraturę, czy zamierza cokolwiek zrobić w tej sprawie. Jedyną odpowiedzią ze strony rzecznika prokuratury było to, że w tej chwili w prokuraturze nie ma takiego postępowania - przekazała Paluszkiewicz.