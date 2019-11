Urugwajczycy wybierają prezydenta





Foto: Tali Kimelman/Bloomberg/Getty Images | Video: Tali Kimelman/Bloomberg/Getty Images, RAUL MARTINEZ/EPA/PAP, FEDERICO ANFITTI/EPA/PAP W niedzielę Urugwajczycy wybierają prezydenta

W II turze wyborów prezydenckich w Urugwaju, które odbywają się w niedzielę, większe szanse - według sondaży - ma kandydat centroprawicy, pochodzący ze znanej dynastii politycznej, Luis Lacalle Pou. Po 15 latach od władzy może zostać odsunięty Szeroki Front i jego kandydat Daniel Martinez.

Opozycyjna Partia Narodowa, która stoi na czele pięciu konserwatywnych ugrupowań w Urugwaju, rośnie w siłę, co eksperci wiążą ze spowolnieniem gospodarczym i wzrostem przestępczości - pisze Reuters. Jej przywódca Luis Lacalle Pou ma przewagę nad Danielem Martinezem z Szerokiego Frontu. Szeroki Front (Frente Ampilio) to koalicja kilku lewicowych ugrupowań, które od 1994 roku działają w zjednoczeniu. Chcą zastąpić konstytucję Pinocheta. Chile szykuje się do referendum W Chile odbędzie... czytaj dalej »

Lacalle prowadzi w sondażach

Z najnowszych badań ośrodka Cifra wynika, że kandydata Szerokiego Frontu w niedzielnych wyborach prezydenckich chce poprzeć 42 procent wyborców, a Luisa Lacalle Pou - 47 procent. W sondażu instytutu Factum różnica jest większa - Martineza popiera 43 procent ankietowanych, a Lacalle Pau - 51 procent.

Luis Lacalle Pou, 46-letni prawnik, jest synem byłego prezydenta Luisa Alberto Lacalle'a (1990-1995) i byłej senator Julii Pou. Jest z zamiłowania biologiem, ale ma też spory staż polityczny: od 2000 do 2015 roku był deputowanym, a od 2015 roku - senatorem.

Przyznaje, że jako młody człowiek "okazyjnie" brał kokainę. Obiecuje zredukować deficyt budżetowy, który sięga 4,9 procent PKB. Luis Lacalle Pau zapewnia, że nie podniesie podatków, by dać krajowym przedsiębiorcom "pole manewru", ma jednak zamiar ograniczyć wydatki rządu.

Źródło: RAUL MARTINEZ/EPA/PAP Luis Lacalle Pou

Źródło: FEDERICO ANFITTI/EPA/PAP Daniel Martinez

Martinez jest inżynierem przemysłowym. Od 2015 roku do kwietnia 2019 był burmistrzem Montevideo, a wcześniej szefem publicznej firmy naftowej Ancap, a następnie ministrem przemysłu i senatorem. Jak ocenia agencja AFP, Martinez nie ma charyzmy obecnego prezydenta Tabare Vazqueza, jest raczej pragmatycznym zarządcą, a Urugwajczycy nazywają go po prostu "Łysy". Rozpiszą nowe wybory w Boliwii. Morales nie będzie mógł wystartować W sobotę obie... czytaj dalej »

Niepokoje w Ameryce Łacińskiej

W Urugwaju prezydent łączy funkcje szefa państwa i szefa rządu. Według danych ONZ Urugwaj jest na pierwszym miejscu wśród krajów ameryki Łacińskiej pod względem demokracji, pokoju, niskiego poziomu korupcji, rozwoju usług e-rządu (czyli cyfryzacji funkcji i usług rządzącej administracji), a także wolności prasy, rozmiaru klasy średniej i dobrobytu.

Pod względem równości dochodów i wolności gospodarczej jest na drugim miejscu w tym rankingu, a jeśli chodzi o jakość infrastruktury i skalę innowacji - jest na miejscu trzecim.

Reuters zwraca uwagę, że wybory w liczącym 3,5 mln mieszkańców Urugwaju zbiegają się z falą niepokojów społecznych i kryzysów w wielu krajach Ameryki Łacińskiej.

Doszło do protestów społecznych w Ekwadorze, Hondurasie i na Haiti, trwają demonstracje przeciwko rządom skrajnie liberalnego prezydenta Miguela Pinery w Chile. W Boliwii od październikowych wyborów trwają zamieszki, których nie uspokoiła nawet dymisja prezydenta Evo Moralesa, którego Reuters nazywa ikoną latynoamerykańskiego socjalizmu. Protesty w Kolumbii nasilają się, a w Gwatemali, Hondurasie, Peru i Brazylii doszło do kryzysów spowodowanych skandalami korupcyjnymi; W Wenezueli panuje faktyczna dwuwładza, a większość państw trzecich uznaje tamtejszego prezydenta Nicolasa Maduro za uzurpatora budującego dyktaturę.