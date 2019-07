Von der Leyen zrezygnuje z ministerstwa obrony "niezależnie od wyniku"

Niezależnie od wyniku wtorkowego głosowania w Parlamencie Europejskim, w środę zrezygnuję z funkcji ministra obrony Niemiec - ogłosiła kandydatka na przewodniczącą Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen.

"Jutro poproszę Parlament Europejski o wyrażenie zaufania. Niezależnie od wyniku, w środę zrezygnuję z funkcji ministra obrony w celu służeniu Europie z całych moich sił. Jestem bardzo wdzięczna za wszystkie lata z Bundeswehrą" - napisała von der Leyen w oświadczeniu opublikowanym na Twitterze.



My decision for Europe. pic.twitter.com/axEvKXg0oG — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) 15 lipca 2019

Kanclerz Niemiec Angela Merkel oświadczyła, że szanuje decyzję minister obrony Niemiec. - Chciałabym powiedzieć, że szanuję tę decyzję. To jasne, że Ursula von der Leyen zadecydowała o nowym etapie w swoim życiu - oznajmiła Merkel.

We wtorek rano europosłowie mają przeprowadzić debatę z kandydatką na szefową Komisji Europejskiej. Głosowanie, po którym okaże się czy zostanie ona zaakceptowana na przewodniczącą Komisji, zaplanowane jest na wieczór tego samego dnia.

Źródło: Swen Pförtner/PAP/DPA Von der Leyen minister obrony jest od 2013 roku

Na czele niemieckiego wojska

Ursula Von der Leyen w rządach Angeli Merkel pełniła kolejno funkcje: w latach 2005–2009 minister ds. rodziny, osób starszych, kobiet i młodzieży, od 2009 do 2013 r. minister pracy i spraw społecznych, od 2013 minister obrony. Jest członkinią Unii Chrześcijańsko-Demokratycznej od 1990 roku.

Von der Leyen walczy o głosy. Złożyła obietnice europosłom Wprowadzenie w... czytaj dalej » Von der Leyen wielokrotnie opowiadała się za zwiększaniem niemieckich wydatków wojskowych, mimo zastrzeżeń, jakie mieli w tej sprawie współrządzący politycy z Socjaldemokratycznej Partii Niemiec (SPD). Niemiecka minister obrony zapewniała o realizacji celów NATO, choć to za jej urzędu topniejąca regularnie liczba żołnierzy Bundeswehry spadła do najniższego poziomu w powojennej historii RFN - 166,5 tys. Ponadto krytycy von der Leyen podnosili argument, że duża część ciężkiego sprzętu Bundeswehry, w tym samoloty i czołgi, nie nadaje się obecnie do użycia.



W odpowiedzi na krytykę von der Leyen zapowiedziała pod koniec 2017 r. powiększenie liczebności Bundeswehry w ciągu najbliższych siedmiu lat do prawie 200 tys. żołnierzy. Zwiększyć ma się też liczba pracowników cywilnych wojska.



Von der Leyen wykazała także zrozumienie dla krajów bałtyckich wyrażających obawy w związku z polityką Rosji. W jednym z wywiadów dla telewizji ZDF w 2016 r. wyraziła opinię, że Berlin powinien prowadzić dialog z Moskwą, jednak konieczne jest wzmocnienie NATO, by rozmawiać "z pozycji siły".

Krytykowała później Rosję za rozpoczęcie konfliktu na Ukrainie i podkreślała nienaruszalność granic państwa ukraińskiego.