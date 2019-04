"Powinna odmówić składania zeznań". Esemesy asystenta sędziego do organizatora "urodzin Hitlera"

Jakub K., który brał udział w demonstracji, na której wieszano zdjęcia europosłów na szubienicach, a obecnie pracuje jako asystent sędziego, miał udzielać porad prawnych Mateuszowi S., pseudonim Sitas - napisała "Gazeta Wyborcza". Mateusz S. to lider stowarzyszenia Duma i Nowoczesność, organizator pokazanych w reportażu TVN "urodzin Adolfa Hitlera".

Jak pisze "Wyborcza" Jakub K. miał zachowywać się jak obrońca Mateusza S. i udzielać mu porad prawnych między innymi w sprawie postępowania prokuratury dotyczącego oferowanych w internecie przez niego naklejek o treściach rasistowskich. Sędziowie o Jakubie K.: dalsza jego praca jako asystenta sędziego jest "niedopuszczalna" Sędziowie Sądu... czytaj dalej »

Mateusz S. jako lider stowarzyszenia Duma i Nowoczesność był też organizatorem pokazanych w reportażu "Superwizjera" TVN "urodzin Hitlera".

Pomoc przy poselskich interpelacjach

"Gazeta Wyborcza" dotarła do maili i SMS-ów wymienianych między Jakubem K. i Mateuszem S. Jak napisała, Jakub K. doradzał w nich między innymi liderowi "Dumy i Nowoczesności", co powinna zrobić jego żona, którą chciała przesłuchać prokuratura.

"Powinna odmówić składania zeznań. (...) Tylko trzeba o tym powiedzieć od razu przy rozpoczęciu przesłuchania. Na chwilę obecną chcą ją słuchać jako świadka, według mnie nie odważą się postawić jej zarzutu, już sprawa jest dla nich nieprzyjemna" - miał napisać do Mateusza S. Jakub K.

Jak wynika z tych maili, Jakub K. miał też przygotować wezwanie skierowane przez "Sitasa" do dziennikarza "Gazety Wyborczej" Marcina Pietraszewskiego w sprawie usunięcia naruszeń dóbr osobistych Dumy i Nowoczesności. Jakub K. miał być też autorem lub współautorem co najmniej dwóch interpelacji sporządzonych przez posła Roberta Winnickiego (Konfederacja), które dotyczyły "prześladowań środowisk narodowych przez organy publiczne".

Sprawę skomentował Robert Kirejew, rzecznik katowickiego sądu apelacyjnego, w którym zatrudniony jest Jakub K. - Jest to dosyć przykra i bardzo niepokojąca sprawa. Z tego co wiem tego typu działania miały być podejmowane zanim pan asystent został asystentem w naszym sądzie. Niemniej jednak cały czas był asystentem sędziego. To znaczy, że obowiązywały go unormowania dotyczące urzędników, sądów i prokuratur - powiedział w TVN24.

"Przypomina mi to podziemny krąg"

Rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego Jakub Stefaniak komentując sprawę Jakuba K., stwierdził w rozmowie z TVN24, że przypomina mu "podziemny krąg". - Są ludzie, którzy zajmują się niekoniecznie sprawami, którymi powinni, a tak naprawdę podstawowe pytanie brzmi: co będzie się działo dalej? Czy jakieś konsekwencje wobec tego pana zostaną wyciągnięte przez jego przełożonych, czy wszyscy PiS-owcy uznają, że nic się takiego nie stało? - stawiał pytania.

- W państwie PiS wiele rzeczy postawionych jest na głowie. Mam wrażenie, że oni mówią co innego, robią co innego. Mówią bardzo często, że nie ma świętych krów, ale jak widać, święte krowy są - dodał Stefaniak.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Przypomina mi to podziemny krąg"

Przewodniczący klubu Nowoczesnej Paweł Pudłowski stwierdził w rozmowie z TVN24, że nie spodziewa się, aby wobec Jakuba K. zostały wyciągnięte konsekwencje. - To jest coś, co obserwujemy już od pewnego czasu. Prokuratura jest narzędziem politycznym - komentował parlamentarzysta.

- Uważam, że pracownicy sądów mają prawo do własnych decyzji, ale nie mają prawa podpowiadać innym, co mają robić. W jednym z zarzutów, który tam się pojawia, jest, że wprost zasugerował odmawiania składania zeznań. Jak pracownik sądu może sobie pozwolić na coś takiego? - podkreślał.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Prokuratura jest narzędziem politycznym"

Europosłanka Róża Thun (jej zdjęcie znajdowało się wśród powieszonych portretów) stwierdziła, że "wiceminister (sprawiedliwości Patryk Jaki - red.) zamiast pilnować swojego resortu to chyba już od roku jest cały czas w drodze, ponieważ zajmuje się swoimi kampaniami wyborczymi od Warszawy po Świętokrzyskie i Małopolskę".

- Zatrudniają osoby, które nie dość, że takich czynów haniebnych dokonują właśnie jak wieszanie oponentów politycznych symboliczne na szubienicach to ruchom faszystowskim (…) doradzają - stwierdziła Thun. - To już nie jest ani zabawne, ani rozczulające. To po prostu jest niezwykle niebezpieczne - dodała.

Jaki: niech sąd podejmie decyzję

Sprawę skomentował też wiceminister Jaki. - To jest decyzja osoby, która zatrudnia tego pana. To znaczy od samego początku to był sąd. To niech sąd, jako pracodawca, podejmie decyzję w tym zakresie. Po drugie przypominam, że jeżeli chodzi o te tak zwane "urodziny Hitlera" to akurat nasza władza zachowała się najbardziej stanowczo. To my aresztowaliśmy tę grupę, mimo że za czasów rządów Platformy (Obywatelskiej - red.) działała sobie bardzo swobodnie - powiedział.

Oglądaj Wideo: tvn24 Patryk Jaki o Jakubie K.: niech sąd jako pracodawca podejmie decyzję

Europoseł Prawa i Sprawiedliwości Ryszard Czarnecki powiedział w rozmowie z TVN24, że "nie ma pojęcia, kto to jest pan 'Sitas'". Stwierdził przy tym, że słyszał o organizowaniu "urodzin Hitlera". - Nie mam obowiązku znać pana "Sitasa" czy jakiś innych doradców pana posła Winnickiego - dodał.

Oglądaj Wideo: tvn24 Czarnecki: nie mam obowiązku znać pana "Sitasa"

Pracownik ministerstwa, potem sądu

Wieszał zdjęcia polityków na szubienicach, pracuje w sądzie. "Nie można go było pytać o poglądy" Jakub K.,... czytaj dalej » 25 listopada 2017 roku na placu Sejmu Śląskiego w Katowicach, zgromadziło się kilkudziesięciu przedstawicieli środowisk narodowych manifestujących pod hasłem "Stop współczesnej Targowicy". Kilku z nich, w tym Jakub K., stało z symbolicznymi szubienicami, na których następnie powieszono zdjęcia sześciorga europosłów.

Kilka dni później katowicka prokuratura wszczęła w tej sprawie śledztwo, które pod koniec zeszłego roku zostało przedłużone do maja bieżącego roku.

Gdy Jakub K. w listopadzie 2017 roku brał udział w manifestacji narodowców - jak pisaliśmy na początku marca - pracował w Ministerstwie Sprawiedliwości, do którego trafił na zasadzie czasowej delegacji z Sądu Rejonowego w Gliwicach.

Po zakończeniu delegacji przez Ministerstwo Sprawiedliwości w lutym 2018 roku K. wrócił do gliwickiego sądu, a od września jest asystentem sędziego w sądzie apelacyjnym w Katowicach.

Według informacji tvn24.pl, od naszej publikacji 11 marca Jakub K. nie wrócił do pracy. Najpierw był na urlopie wypoczynkowym, potem na urlopie związanym z egzaminem adwokackim, do którego się przygotowywał. Następnie wziął wolne na opiekę nad bliską osobą, a teraz - do końca kwietnia - jest ponownie na zwolnieniu lekarskim.

Sędziowie Sądu Apelacyjnego w Katowicach domagają się zwolnienia Jakuba K. z pracy. W uchwale zgromadzenia sędziów, do której dotarł portal tvn24.pl, dalsze jego zatrudnienie jako asystenta sędziego uznano "za niedopuszczalne".