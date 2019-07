Zarzuty za propagowanie nazizmu. Rusza proces w sprawie "urodzin Hitlera"

Video: tvn24

"To pokazuje kompletną przerwę w świadomości społecznej"

21. 01 | - Mną najbardziej wstrząsnęło to, że młodzi ludzie w Polsce są w stanie oddać hołd Hitlerowi - mówił w "Loży prasowej" Seweryn Blumsztajn z Gazety Wyborczej, odnosząc się do reportażu "Superwizjera", dotyczącego publicznego propagowania faszyzmu przez organizację "Duma i Nowoczesność". - To pokazuje kompletną przerwę w świadomości społecznej, międzypokoleniowej - dodał. Z kolei dziennikarka Newsweek'a Renata Grochal przyznała, że "cieszy ją szybka reakcja nowego szefa MSWiA, ministra Brudzińskiego". - Natomiast nie możemy zapominać o tym, że przez lata partie prawicowe jednak dawały przyzwolenie na to, żeby ci skrajni narodowcy, te organizacje rosły w Polsce w siłę - zaznaczyła. - Oczekuję, że ta organizacja zostanie zdelegalizowana - stwierdziła. Innego zdania był Paweł Lisicki z "Do rzeczy". - Ja się z tym kompletnie nie zgadzam, że fakt pojawienia się tego typu ekstremalnych organizacji jest związany z tym, jako by w Polsce istniało przyzwolenie prawicy dla takich zachowań - powiedział.

