Politycy, ambasadorzy i ludzie kultury. W Gdańsku świętowali urodziny Lecha Wałęsy

Około 500 osób, w tym przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk i wielu innych polityków, ambasadorów i ludzi kultury, gościło w sobotę na bankiecie i koncercie zorganizowanym w gdańskiej Operze Bałtyckiej z okazji 75. urodzin Lecha Wałęsy.

Obok urodzin byłego prezydenta kolacja i koncert były też okazją do uczczenia 35. rocznicy przyznania Wałęsie Pokojowej Nagrody Nobla. Obchody zorganizowała Fundacja Instytut Lecha Wałęsy.

Wśród gości pojawiło się wielu przedstawicieli świata polityki, w tym były premier Jan Krzysztof Bielecki, europoseł Janusz Lewandowski, były prezydent Warszawy Paweł Piskorski, poseł i były minister zdrowia Bartosz Arłukowicz, posłanki Henryka Strycharska-Krzywonos i Małgorzata Chmiel, były lider KOD-u Mateusz Kijowski.

Pojawiło się także kilkudziesięciu ambasadorów, w tym mianowana niedawno ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher. Gościem jubilata byli też były prezes Trybunału Konstytucyjnego Andrzej Rzepliński oraz ludzie kultury i mediów, w tym aktorzy Maja Komorowska i Wiktor Zborowski, a także zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski.

"Zachęty do dalszego boju"

Przez półtorej godziny Wałęsa przyjmował od gości życzenia i prezenty, po czym rozpoczął się zamknięty dla mediów koncert, po którym zaplanowano bankiet. Tuż przed rozpoczęciem koncertu w budynku Opery zjawił się przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk, który przekazał prezydentowi podpisy wraz z życzeniami od 27 przywódców Unii Europejskiej. Nie rozmawiał z dziennikarzami.

Wałęsa pytany przez media o najważniejsze życzenia, jakie usłyszał tego dnia, powiedział, że były to głównie "zachęty do dalszego boju". - I jednocześnie solidarność ze mną i czekanie na to, aby znaleźć sposób na rozwiązanie polskich problemów. Życzenia były zobowiązujące - powiedział Wałęsa.

Pytany o to, z których urodzinowych gości cieszy się najbardziej, odpowiedział, że "ze wszystkich". - Tak dużo ludzi, tak świetnych, chyba nie miałem nigdy. Tylu ambasadorów, tak że jednak w świecie coś znaczę - dodał.

Byłego prezydenta zapytano też o to, co zrobi z fiatem 126p, którego dostał w urodzinowym prezencie od rajdowca Rafała Sonika. Wałęsa odpowiedział, że będzie nim jeździł. - Tylko, że chyba silnik mercedesa wymienię - stwierdził.

Życzenia w mediach społecznościowych

Były prezydent otrzymał też liczne życzenia w mediach społecznościowych. Ambasador USA w Polsce Georgette Mosbacher wspomniała przy tej okazji swoje pierwsze spotkanie z Lechem Wałęsą. "Mieliśmy okazję poznać się 29 lat temu w Waszyngtonie podczas kolacji na Pana cześć zorganizowanej przez prezydenta George H.W. Busha" - napisała na Twitterze.



Wszystkiego najlepszego @PresidentWalesa! Mieliśmy okazję poznać się 29 lat temu w Waszyngtonie podczas kolacji na Pana cześć zorganizowanej przez prezydenta George HW Busha. To zaszczyt, że mogę osobiście życzyć Panu wszystkiego najlepszego dziś w @gdansk! pic.twitter.com/vOmdoSTq50 — Georgette Mosbacher (@USAmbPoland) 29 września 2018





Z kolei zastępca redaktora naczelnego "Gazety Wyborczej" Jarosław Kurski podzielił się w sieci zdjęciem, na którym widać, jak przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk wręcza Wałęsie życzenia od europejskich przywódców. "W tej niepozornej ramie kryją się życzenia od wszystkich przywódców krajów UE (z wyjątkiem jednego) dla Lecha Wałęsy" - napisał Kurski.



W tej niepozornej ramie kryją się życzenia od wszystkich przywódców krajów UE (z wyjątkiem jednego) dla Lecha Wałęsy. @prezydent_walesa przywódcy "Solidarności! Wręcza je Donald Tusk! pic.twitter.com/TRMhaFLVtx — Jarosław Kurski (@JaroslawKurski) 29 września 2018

Nagranie z momentu składania życzeń przez Donalda Tuska nagrał i opublikował na Twitterze poseł PO Cezary Tomczyk.



Oto najlepszy film jaki dziś można zobaczyć! A puenta @donaldtusk powala. Jeszcze raz wszystkiego najlepszego dla @PresidentWalesa z okazji 75 urodzin! A mury runą! pic.twitter.com/yfqLSPEa6j — Cezary Tomczyk (@CTomczyk) 30 września 2018





Koncert w Operze Bałtyckiej

Jak poinformowała na swojej stronie internetowej Opera Bałtycka, jubileuszowy koncert zadedykowany został Wałęsie "w uznaniu jego działań na rzecz wolności i demokracji w Polsce oraz w 75. rocznicę urodzin". Jak napisano, koncert dedykowany będzie także "uchodźcom, aby podkreślić, jakim problemem humanitarnym i społecznym jest w obecnym czasie bycie uchodźcą w Europie i na świecie".

Na stronie poinformowano również, że na koncert zaproszono "stoczniowców, ludzi kultury, sztuki, prezydentów, premierów, ambasadorów około 40 krajów, działaczy społecznych i samorządowców, przedsiębiorców, polityków, uchodźców oraz wielu innych, którzy stali po drugiej stronie bram stoczniowych wdzięczni za wsparcie ich pragnień i danie nadziei na lepszą przyszłość i odejście komunizmu".

Szlak Wolności i Lecha Wałęsy

Z okazji 75. urodzin i 35. rocznicy przyznania Lechowi Wałęsie Pokojowej Narody Nobla w sobotę rano w Gdańsku odsłonięto pierwszą z tablic, które będą wyznaczały Szlak Wolności i Lecha Wałęsy. Tablicę umieszczono na murze przy wjeździe na teren plebanii kościoła św. Brygidy. Znalazł się na niej napis: "Tu Lech Wałęsa, dzięki zaproszeniu ks. Henryka Jankowskiego, gdy w latach 1982-1989 Solidarność była zdelegalizowana, spotykał się z przedstawicielami Wolnego Świata".

W sobotnie popołudnie na Targu Węglowym w Gdańsku pojawiła się też, dedykowana Wałęsie, okolicznościowa instalacja artystyczna autorstwa Jerzego Janiszewskiego. Na instalację składają się tysiące białych i czerwonych wstążek układających się w wizerunek byłego prezydenta.

Wałęsa otrzymał Pokojową Nagrodę Nobla w 1983 r. za walkę o wolność i demokrację w krajach Europy Wschodniej. Decyzję ogłoszono 5 października. Uroczystość wręczenia nagrody odbyła się 10 grudnia 1983 r w Oslo. Nagrodę odebrała w imieniu Lecha Wałęsy żona Danuta, ponieważ on sam obawiał się, że nie zostanie wpuszczony z powrotem do kraju.

