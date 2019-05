Prezydent: powinniśmy zagwarantować w konstytucji obecność w Unii i NATO

- Chylę czoła i dziękuję wszystkim tym, którzy wprowadzili nas do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wszystkim tym, którzy wprowadzili nas do Unii Europejskiej - powiedział w wystąpieniu podczas uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja prezydent Andrzej Duda. Jak zaznaczył, dzięki tym osobom "dzisiaj jesteśmy w tych największych na świecie sojuszach".

Podczas uroczystości na Placu Zamkowym w Warszawie odbyło się uroczyste podniesienie flagi państwowej na maszt oraz odśpiewanie hymnu polski. Odczytana została także preambuła Konstytucji 3 maja, a następnie Pluton Salutowy oddał 21 salw armatnich.

Prezydent: my, Polacy jesteśmy narodem, który wpłynął na dzieje Europy i świata

Prezydent Andrzej Duda w przemówieniu podkreślił, że "w historii każdego narodu są takie momenty, które stanowią punkty fundamentalne, o których można powiedzieć, że ukształtowały dany naród, jego tożsamość, jego kulturę, jego sposób patrzenia na świat, najważniejsze dla niego wartości, jego sposób rządzenia się i jego mentalność".

- Są jednak też i takie narody, dla których te właśnie punkty stanowiły nie tylko ich osobiste własne momenty historyczne. Są też takie, których wydarzenia wpłynęły również na bieg historii świata, na kształtowanie się ustrojów w przestrzeni europejskiej, czyli znacznie szerzej poza domeną danego państwa czy danego narodu - dodał.

- Z wielką radością i dumą mogę powiedzieć, że takim narodem jesteśmy właśnie my, Polacy. Narodem, który nie tylko tworzył własną historię i zbudował własną mentalność, tożsamość, kulturę, ale który wpłynął także w swojej historii na dzieje Europy i świata i ukształtował w jakimś sensie ten świat, który dzisiaj widzimy - powiedział.

Prezydent: dziękuję wszystkim, którzy wprowadzili nas do Unii i NATO

Jak ocenił prezydent, "dziś mamy dobry okres w naszych dziejach".

- Mamy wielką dziejową szansę na to, żeby zbudować rzeczywiście państwo silne, rzeczywiście państwo, które będzie się liczyło w Europie i na świecie - przekonywał i dodał, że "podjęliśmy bardzo mądre decyzje".

- Chylę czoła i dziękuję wszystkim tym, którzy wprowadzili nas do Sojuszu Północnoatlantyckiego, wszystkim tym, którzy wprowadzili nas do Unii Europejskiej, że to właśnie dzięki ich staraniom, dzięki ich decyzjom, także dzięki słowom ojca świętego Jana Pawła II, dzisiaj jesteśmy w tych największych na świecie sojuszach - podkreślił Duda.

Jak mówił, "dzisiaj naszym wielkim zadaniem jest przede wszystkim budowanie tutaj u nas silnego państwa". - Mamy konstytucję, trzeba dyskutować nad jej zmianami, bo warto dyskutować, nad tym, czy powinniśmy wprowadzić zapisy o Unii Europejskiej do naszej konstytucji, czy powinniśmy w konstytucji zagwarantować obecność w tym wielkim sojuszu - osobiście jestem przekonany, że tak. Czy powinniśmy zagwarantować obecność w NATO? - osobiście uważam, że tak - powiedział prezydent.

Dodał, że "przede wszystkim powinniśmy się starać, żeby te postanowienia konstytucji, które są, były dobrze wypełnione, żeby to, co tam jest w niej napisane, było prawdziwe i było odczuwalne dla zwykłego obywatela".

- To jest to, czego nie zdołali wtedy niestety przez zawieruchę historyczną dokonać twórcy Konstytucji 3 Maja. My mamy dzisiaj tę sposobność, mamy wolną ojczyznę, która jest niezagrożona, ojczyznę, która jest bezpieczna także dzięki obecności w sojuszach - powiedział Duda.



Rocznica uchwalenia Konstytucji 3 maja

Święto Narodowe 3 Maja jest obchodzone w rocznicę uchwalenia w 1791 roku Konstytucji 3 maja. Dokument był pierwszą konstytucją w nowożytnej Europie, a drugą na świecie po amerykańskiej. Rocznica przyjęcia Konstytucji 3 maja jest świętem ustanowionym w 1919 roku. Przez okres PRL jego publiczne obchodzenie było zabronione, ponownie stało się państwowym świętem w 1990 roku.