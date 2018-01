Główna uroczystość 73. rocznicy wyzwolenia niemieckiego obozu Auschwitz rozpoczęła się w budynku tak zwanej centralnej sauny w byłym Auschwitz II-Birkenau. Uczestniczą w niej między innymi byli więźniowie obozu oraz premier Mateusz Morawiecki.

Podczas ceremonii głos zabrały dwie byłe więźniarki: pochodząca z Białorusi, a obecnie mieszkająca w Wiedniu Maria Hoerl i Bronisława Karakulska, polska Żydówka, siostra fotografika Ryszarda Horowitza. Po nich głos zabrał szef polskiego rządu Mateusz Morawiecki. W uroczystości bierze także udział była szefowa rządu, wicepremier Beata Szydło.

"Posiadam trzy różne imiona i cztery nazwiska"

- Kim jestem? Posiadam trzy różne imiona i cztery nazwiska. Dokładnej daty urodzenia nie znam. Prawdopodobnie latem, bo inaczej bym nie przeżyła - mówiła Maria Hoerl. Kobieta urodziła się w 1942 roku.

Tillerson w Warszawie odda hołd ofiarom Holokaustu Amerykańska... czytaj dalej » - Matka z pięciorgiem dzieci. Ojciec w partyzantce. Niemcy - według relacji matki - chcieli ją zmusić do kontaktu z ojcem. Ponieważ tego nie uczyniła, kazali jej wykopać grób dla niej i dzieci. Nie doszło do tego. Musiała z dziećmi żyć w ziemiance w lesie. Opowiadała, że na własnym ciele suszyła pieluchy. W zimie ją złapali i dostaliśmy się do obozu w Witebsku - wspominała.

Premier Mateusz Morawiecki, zwracając się do uczestników uroczystości, podkreślił, że "zbrodnie niemieckie, pojęcie zła, pojęcie nienawiści wyniosły zupełnie na inne, nieznane do tamtej pory poziomy. Pojęcia zła, które było w najgorszej postaci, skierowane przeciwko innemu człowiekowi".

- Ludzie, którzy mieli być tutaj przywożeni, mieli zostać pozbawieni człowieczeństwa. I tego człowieczeństwa tutaj nie było. (...) Ta straszna zbrodnia, która wtedy miała miejsce, jednocześnie - oprócz oddzielenia od świata zewnętrznego wysokim murem i drutem kolczastym - była oddzielona też ideologią. (...) Nie ma żadnego przyzwolenia na takie ideologie, jak nazizm - podkreślał Morawiecki.

Izrael oburzony karami za "polskie obozy śmierci"

Ambasador Izraela w Polsce Anna Azari w swoim wystąpieniu przekazała stanowisko swojego kraju w sprawie przyjętej w Sejmie w piątek nowelizacji, która wprowadza karę grzywny lub karę do trzech lat więzienia za użycie sformułowania "polskie obozy śmierci".

- W Izraelu ta nowelizacja jest traktowana, jak możliwość kary za świadectwa ocalonych z Zagłady. Rząd Izraela odrzuca tę nową nowelizację. Mamy nadzieję, że możemy znaleźć wspólną drogę, żeby zrobić jakiś zmiany w tej nowelizacji. To dlatego, że normalnie Izrael rozumie, kto budował Auschwitz, i kto budował inne obozy. Wszyscy wiedzą, że to nie byli Polacy. U nas jednak traktuje się to jako niemożliwość powiedzenia prawdy o zagładzie. Wszyscy są oburzeni tym, co się zdarzyło. Mam nadzieję, że jak zawsze, dobrzy przyjaciele - Polska i Izrael - znajdą wspólny język - powiedziała Azari.

Wizualny symbol tegorocznych uroczystości

W czasie uroczystości, oprócz ambasador Izraela, wystąpili również ambasador Rosji Siergiej Andriejew, przedstawiciel prezydenta RP Wojciech Kolarski oraz dyrektor Muzeum Auschwitz Piotr Cywiński.

Ceremonia odbywa się w budynku centralnej sauny na terenie byłego obozu Auschwitz II-Birkenau, gdzie od grudnia 1943 roku Niemcy prowadzili procedurę przyjęcia nowo przywiezionych więźniów do obozu. Tutaj pozbawiano ich tożsamości i tutaj ludzie stawali się numerami.

W sali, w której odbywa się ceremonia, umieszczony został obraz byłego więźnia Sonderkommando Davida Olere. To wizualny symbol tegorocznych uroczystości. Olere w swych powojennych pracach ukazał tragedię zgładzonych w komorach gazowych. Nawiązuje do przypadającej w tym roku 75. rocznicy uruchomienia przez Niemców czterech ogromnych krematoriów w Birkenau.





Wspólne modlitwy chrześcijan i Żydów

Po ceremonii w budynku sauny uczestnicy przejdą pod pomnik ofiar obozu, który stoi między ruinami dwóch największych krematoriów. Tam wspólne modlitwy chrześcijan i Żydów zwieńczą uroczystości rocznicowe. Honorowy patronat nad uroczystościami objął prezydent RP Andrzej Duda.

"Żegnaj, straszny Oświęcimiu". Rocznica wyzwolenia obozu Auschwitz 27 stycznia 1945... czytaj dalej » Niemcy założyli obóz Auschwitz w 1940 roku, aby więzić w nim Polaków. Auschwitz II-Birkenau powstał dwa lata później. Stał się miejscem zagłady Żydów. W kompleksie obozowym funkcjonowała także sieć podobozów. W Auschwitz Niemcy zgładzili co najmniej 1,1 miliona ludzi, głównie Żydów, a także Polaków, Romów, jeńców sowieckich i obywateli innej narodowości. Obóz wyzwolili 27 stycznia 1945 roku żołnierze Armii Czerwonej.

27 stycznia obchodzony jest na świecie jako Międzynarodowy Dzień Pamięci o Ofiarach Holokaustu.