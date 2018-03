"Dla mnie to ideał uczestnika". Urbański o zwyciężczyni "Milionerów"





W odróżnieniu od innych zawodników miała coś takiego, co się nazywa determinacja. Była gotowa zaryzykować, nawet zakładając, że może zaznaczyć źle - mówił Hubert Urbański, prowadzący "Milionerów" o Marii Romanek, zwyciężczyni głównej nagrody w teleturnieju.

Emerytowana nauczycielka języka polskiego Maria Romanek w ostatnim pytaniu musiała podać wynik mnożenia 1111 przez 1111.

Jest ona drugą osobą w historii polskiej edycji teleturnieju "Milionerzy", która wygrała milion złotych. Pierwsza osoba, która wygrała teleturniej, prawidłową odpowiedź za milion podała prawie dokładnie osiem lat temu - 28 marca 2010 roku. Wtedy zwycięzcą został Krzysztof Wójcik.

"Starczyło jej baterii"

Rozbiła bank w "Milionerach". "Zostawię sobie 10 procent. Nie są mi potrzebne pieniądze" Obiecałam sobie,... czytaj dalej » Hubert Urbański pytany w TVN24, czy w przypadku Marii Romanek podejrzewał, że wygra główną nagrodę mówił: - Przeczułem, że to może być fajna gra, tak jak wiele innych, ale nigdy nie umiem przeczuć, że akurat ta doprowadzi do miliona.

O Marii Romanek mówił, że to "bystry człowiek, który ma wiedzę i którego lubią widzowie". - Po dwóch, czy trzech pytaniach widzę, że fajna zawodniczka, że jest z kim rozmawiać, z kim żartować. Widownia w studiu reaguje i tę atmosferę się czuje - dodał prowadzący "Milionerów".

- Czasami idzie świetnie, ale ktoś się potyka, albo wycofuje. Marii starczyło "baterii" do samego końca. Jestem z tego powodu przeszczęśliwy i jak jeszcze raz oglądałem ten materiał to, mimo że to rutyna bo robimy dziesiątki odcinków, to na plecach poczułem mrowienie - mówił.

Oglądaj Wideo: tvn24 "Nie umiem przeczuć, czy gra doprowadzi do miliona"

"Ideał uczestnika"

Padł milion w "Milionerach". Drugi raz w historii programu Emerytowana... czytaj dalej » Zdaniem prowadzącego "Milionerów" Maria Romanek "miała parę potknięć", ale okazały się one do przezwyciężenia.

- W odróżnieniu od innych zawodników miała coś takiego, co się nazywa determinacja. Była gotowa zaryzykować nawet zakładając, że może zaznaczyć źle - dodał.

W jego ocenie "to jest ideał uczestnika". - To świadczy, że ktoś gra dla gry, a nie dla zarobienia pieniędzy. Pieniądze oczywiście są, ale chodzi o grę, o wyzwanie - podkreślił prowadzący teleturnieju.

- Marii chodziło o pokazanie sobie i światu, że "jestem emerytowaną nauczycielką, zrobiłam w życiu tak wiele, wychowałam dzieci, ale nadal jestem w stanie zadziwić siebie i innych". I ona to doskonale udowodniła - ocenił Urbański.

- Jest moją bohaterką dnia, tygodnia i miesiąca jednocześnie - dodał.