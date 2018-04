Niższy podatek odciąży sektor małych i średnich firm, co zwiększy ich konkurencyjność oraz stworzy szansę na zmniejszenie szarej strefy - powiedziała szefowa Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego prof. Elżbieta Mączyńska, odnosząc się do zapowiedzi obniżenia CIT dla małych i średnich firm. Jednak dla analityka Xelion, Piotra Kuczyńskiego, istotne jest to, co oznacza "mała i średnia" firma. czytaj dalej »