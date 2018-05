"Spiderman z Paryża" w Pałacu Elizejskim. Macron: jeśli będziesz chciał, pomożemy ci zostać Francuzem

Francuskie władze przyznają prawo pobytu nielegalnemu imigrantowi z Mali, który uratował dziecko – poinformował w poniedziałek prezydent Emmanuel Macron. 22-letni mężczyzna wspiął się na czwarte piętro po balkonach i wciągnął wiszącego na balustradzie chłopca do mieszkania.

Na nagraniu, które pojawiło się w mediach społecznościowych, widać, jak Malijczyk Mamoudou Gassama, ryzykując własnym życiem, błyskawicznie wspina się po balkonach na czwarte piętro, by uratować czterolatka. Chłopiec o mały włos nie spadł na chodnik, wisząc na balustradzie.

Wideo stało się bardzo popularne w sieci, a Gassamę nazwano "Spidermanem", bo wdrapał się na czwarte piętro w mniej niż minutę.

Oglądaj Wideo: [2018 Cable News Network All Right Reserved] "Spiderman z Paryża" uratował chłopca z czwartego piętra

Macron: jeśli będziesz chciał, pomożemy ci zostać Francuzem

Wspięcie się na czwarte piętro zajęło mu sekundy. Uratował dziecko Lubię dzieci. Nie... czytaj dalej » W poniedziałek Gassama spotkał się z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem w Pałacu Elizejskim.

– To był wyjątkowy czyn – powiedział Macron Malijczykowi. – Oczywiście pomożemy ci ze wszystkimi dokumentami i - jeśli będziesz chciał - zaczniemy proces naturalizacji, żebyś mógł stać się Francuzem.

Gassama powiedział Macronowi, że w marcu 2014 roku próbował przedostać się przez Morze Śródziemne do Włoch, ale został zatrzymany przez policję.

W 2015 roku w ciągu zaledwie 12 miesięcy do Europy przedostało się blisko milion migrantów z Afryki Północnej i Bliskiego Wschodu. Rząd Macrona podkreślał, że w sprawie migracji chce być zarówno uczciwy jak i stanowczy, ale potem przyjął znacznie ostrzejsze stanowisko. Ostatnio parlament przyjął ustawę, która zaostrza zasady przyznawania azylu.

Macron powiedział migrantowi mu, że ma nadzieję, że znajdzie on we Francji jakąś "znaczącą" pracę. – To, co zrobiłeś, przypomina pracę strażaka. Jeśli to będzie odpowiadało twoim pragnieniom, możesz dołączyć do strażaków i będziesz mógł tak działać na co dzień – powiedział prezydent.

Źródło: PAP/EPA/THIBAULT CAMUS Mamoudou Gassama spotkał się z prezydentem Francji

"Jego heroiczny gest jest przykładem dla wszystkich obywateli"

W niedzielę z Gassamą przez telefon rozmawiała mer Paryża Anne Hidalgo. Powiedział on jej, że przybył do Francji kilka miesięcy temu i chciałby tu zostać. – Odpowiedziałam, że jego heroiczny gest jest przykładem dla wszystkich obywateli i oczywiście Paryż z chęcią pomoże mu osiąść we Francji – powiedziała urzędniczka.

Uratowany przez Malijczyka chłopiec został w mieszkaniu bez opieki - podała francuska telewizja BFM. Jego ojciec został zatrzymany pod zarzutem niewypełnienia obowiązków rodzicielskich.

– Zrobiłem to, ponieważ to było dziecko – powiedział Gassama francuskiemu dziennikowi "Le Parisien". – Wspiąłem się (...) i, dzięki Bogu, uratowałem go.

Paryska policja przyznała mężczyźnie certyfikat odwagi.

Źródło: PAP/EPA/THIBAULT CAMUS Mamoudou Gassama z certyfikatem odwagi i oddania