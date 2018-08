Upał? Konie w Krakowie do cienia mogą przejść dopiero po 13

Konie ciągnące dorożki na krakowskim Rynku nie mają wakacji. Zwierzęta przez niemal cały dzień stoją w palącym słońcu. Zgodnie z przepisami fiakrzy mają obowiązek przenieść się do cienia, kiedy temperatura osiągnie 28 stopni Celsjusza. Ale dopiero, kiedy wybije godzina 13.

23 żywe raki w turystycznej lodówce Celnicy z... czytaj dalej » Jak tłumaczą urzędnicy, przepis o chłodzeniu koni dopiero po godzinie 13 został skonstruowany we współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Rolniczego.

– Zasady zostały opracowane już przed laty. Poprosiliśmy naukowców, żeby rozstrzygnęli ten spór, kiedy zwierzęta mogą wchodzić na rynek, a kiedy nie – tłumaczy Monika Chylaszek, rzeczniczka prasowa Jacka Majchrowskiego, prezydenta Krakowa.

Konie mają zostać przeprowadzone do cienia również wtedy, kiedy Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ogłosi trzeci stopień zagrożenia upałami. Wówczas rynek zostaje zamknięty dla dorożek, wyznaczone zostają inne strefy – na Plantach oraz w zacienionych ulicach Starego Miasta.

Albo dorożka, albo szkółka

Kontrowersje budzi również umiejscowienie termometru, którego wskazania są brane pod uwagę. Wisi on na ścianie Sukiennic i przez niemal cały dzień jest w cieniu. W przeciwieństwie do koni, które czekają na amatorów przejażdżki dorożką w pełnym słońcu.

Dorożkarze jednak problemu w sytuacji koni nie widzą.

– Koń ma do wyboru albo zarabiać na rynku, albo w szkółce jeździeckiej. I tu, i tu ma swoje niedogodności – przekonuje jedna z kobiet powożących dorożkami. I dodaje: - W szkółce jeździeckiej koń musi znosić niewprawnego jeźdźca, który go kopie po żebrach, wydaje głupie komendy i inne takie rzeczy robi. A na rynku ma jednego powożącego, ma święty spokój, więc będzie znosił albo to, albo to.