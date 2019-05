Unijny komisarz widzi problem w naszym kraju. "Ale gospodarczo Polska jest lokomotywą"

Video: tvn24

Ujazdowski: po zwycięstwie opozycji trzeba odbudować rządy...

07.05 | - W interesie Polski jest to, by tonować napięcie między Polską a Brukselą. Tak jak w interesie Polski jest to, by po zwycięstwie opozycji w wyborach parlamentarnych odbudować rządy prawa i naprawić szkody wyrządzone przez Prawo i Sprawiedliwość - mówił w "Jeden na jeden" w TVN24 Kazimierz Michał Ujazdowski, europoseł i kandydat PO na prezydenta Wrocławia.

